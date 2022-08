Avancée technologique : l’Agence Spatiale Algérienne fait un bond en avant pour détecter les indencies!

Depuis plusieurs jours, de gigantesques incendies ont ravagé la partie nord-est de l’Algérie. En effet, ils se sont propagés dans tout le pays. Les autorités locales devaient au plus vite trouver une solution pour arrêter cela.

Les dégâts des incendies

Samedi dernier, un expert a annoncé que près de 100 000 hectares de forêts ont été détruits par le feu. Cela fait plus de 10 % de la superficie du parc national d’El Kala au nord-est de l’Algérie. Ce parc est classé par l’Unesco comme réserve de biodiversité.

Dans le même secteur, le feu a tué près de 43 personnes. La canicule ainsi que la sécheresse sont à l’origine de ces gigantesques feux. Cependant, la gendarmerie algérienne a arrêté 13 personnes soupçonnées d’avoir été à l’origine d’incendies criminels qui ont blessé plus de 200 personnes.

L’Agence spatiale algérienne lutte contre le feu

En 24 heures, 31 incendies ont été éteints. L’Agence spatiale algérienne utilise de nouvelles technologies et des images satellitaires afin de lutter contre le feu. Celles-ci serviront à prévenir le déclenchement d’un feu dans une zone. Les régions les plus vulnérables et à risque sont également repérées grâce à cette avancée. Pour ce faire, deux satellites algériens à savoir Alsat-1 et Alsat-2 seront utilisés.

#الوكالة_الفضائية_الجزائرية:

♦ إنشاء نظام للتنبؤ بالحرائق وتحديد المناطق الأكثر عرضة لذلك.

♦ مضاعفة العمل أثناء وبعد نشوب #الحرائق لتقديم معلومات دقيقة لإتخاذ القرار .

♦ الإعتماد على #الأقمار_الصناعية الجزائرية alsat 1 و 2 alsat لتحديد بؤر الحرائق وحساب المساحات المتضررة. pic.twitter.com/xCxCFIyLEo — الراصد الإخباري (@erraceddz) August 22, 2022

L’agence met donc ces satellites à la disposition des secouristes pour obtenir des informations précises. Effectivement, ces agents de terrain peuvent avoir des informations claires et en temps réel grâce aux images satellitaires. En plus, le système se base sur un réseau géographique et des cartes.

De ce fait, si un incendie se déclare sur un secteur, les autorités seront immédiatement averties. Et grâce aux cartes, ils sauront déterminer quelle route forestière prendre afin de pouvoir arriver sur les lieux le plus rapidement possible. Cela permettra alors de réduire les risques de propagation du feu et de prévenir un incendie sauvage.