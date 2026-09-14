Avant de partir pour Montréal, une étape essentielle à ne pas oublier pour les voyageurs d’Alger

Voyager entre Alger et Montréal devient plus fluide grâce à l’application ArriveCAN. En remplissant à l’avance la déclaration de douane et d’immigration, les passagers gagnent du temps à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Air Algérie maintient sa liaison quotidienne, offrant une option fiable malgré la suspension d’Air Canada après l’été 2026.

Préparez votre déclaration à l’avance : un gain de temps inestimable

Les voyageurs empruntant le vol Alger – Montréal ont la possibilité de simplifier leur arrivée au Canada en remplissant à l’avance leur déclaration de douane et d’immigration via l’application ArriveCAN.

Cette démarche peut être effectuée jusqu’à 72 heures avant le départ, offrant ainsi une flexibilité précieuse pour rassembler les informations nécessaires.

En période de forte affluence, cette préparation anticipée permet de réduire le stress lié aux formalités administratives à l’aéroport Montréal-Trudeau. En optimisant le temps passé aux contrôles, les passagers peuvent ainsi améliorer leur expérience de voyage.

Pourquoi remplir ArriveCAN avant de partir ?

En remplissant leur déclaration via ArriveCAN avant le départ, les voyageurs peuvent considérablement accélérer leur passage à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Cette démarche permet de confirmer ou de modifier facilement les informations à une borne ou une porte électronique, rendant le processus jusqu’à 50 % plus rapide.

Pour ceux qui arrivent lors des périodes de forte affluence, cette anticipation est particulièrement bénéfique. Elle permet de réduire le temps d’attente et de simplifier les formalités, offrant ainsi une arrivée plus fluide et moins stressante au Canada.

Air Algérie : votre allié pour un voyage sans encombre

Malgré la suspension des vols d’Air Canada après l’été 2026, Air Algérie continue d’assurer une liaison quotidienne entre Alger et Montréal.

Cette continuité est cruciale pour les nombreux Algériens vivant au Québec. En choisissant Air Algérie, les voyageurs bénéficient d’une option fiable pour rejoindre le Canada.

Pour un voyage sans tracas, il est vivement recommandé de remplir la déclaration via ArriveCAN avant le départ. Cette étape, réalisable jusqu’à 72 heures avant le vol, simplifie les formalités à l’arrivée et assure un passage plus rapide à l’aéroport Montréal-Trudeau.