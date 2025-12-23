Avatar 3 illumine la fin d’année au TMV Garden City, une saison cinématographique à ne pas manquer

TMV Garden City transforme les vacances de fin d’année en un festival cinématographique. Au programme : blockbusters internationaux, films familiaux, animation japonaise, thrillers psychologiques et cinéma algérien.

Trois films sont particulièrement mis en avant : « Avatar: Fire and Ash », une nouvelle aventure de Bob l’Éponge et le drame « La Femme de Ménage ». Suivez toute l’actualité du cinéma sur les réseaux sociaux officiels de TMV Garden City.

TMV Garden City : un festival cinématographique pour illuminer vos vacances de fin d'année !

Alors que les vacances de fin d’année pointent le bout de leur nez, TMV Garden City métamorphose votre temps libre en une véritable célébration du 7ème art.

Le complexe cinématographique dévoile une programmation riche et audacieuse, conçue pour faire du cinéma l’un des moments phares de cette période festive.

Des blockbusters internationaux aux films familiaux, en passant par l’animation japonaise, les thrillers psychologiques et le cinéma algérien, chaque genre est représenté.

Une diversité qui promet de satisfaire tous les goûts et de transformer vos soirées hivernales en une expérience cinématographique inoubliable.

Les films à ne pas manquer cette saison

En tête de liste, « Avatar: Fire and Ash » signe le retour spectaculaire de James Cameron dans l’univers de Pandora.

Pour les plus jeunes, une nouvelle aventure de Bob l’Éponge promet rires et émotions. Le drame psychologique « La Femme de Ménage » offre quant à lui une exploration intense des silences et fragilités humaines.

D’autres films notables enrichissent la programmation : « Five Nights at Freddy’s », « Roqia » et « Jujutsu Kaisen ».

Pour les plus petits, « Haïdi et le Lynx » et « Mission Père Noël » sont des choix parfaits pour une sortie en famille.

Restez connectés avec TMV Garden City

Pour ne rien manquer de l’actualité cinématographique, TMV Garden City vous invite à rejoindre sa communauté sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, Facebook et TikTok, vous pourrez découvrir en avant-première les bandes-annonces des films à venir.

De plus, ces plateformes vous permettront de consulter les horaires des séances et de suivre toutes les nouveautés du complexe. Alors n’hésitez pas, restez connectés avec TMV Garden City pour vivre pleinement votre passion du cinéma !