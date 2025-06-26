Aziz Akhannouch à la tête du Crédit Agricole Maroc : Décisions clés et perspectives pour 2025

Aziz Akhannouch, figure emblématique du monde des affaires au Maroc, est désormais à la tête du Crédit Agricole Maroc. Quels sont les enjeux de cette nomination ? Quelles décisions clés ont été prises depuis son arrivée et quelles perspectives se dessinent pour l’avenir de l’institution bancaire ? Cet article propose une analyse approfondie de la stratégie mise en place par Akhannouch et de ses implications pour le Crédit Agricole Maroc à l’horizon 2025.

Découvrez comment ce leader charismatique entend transformer l’une des plus grandes banques du royaume chérifien.

Akhannouch préside la réunion du Conseil de surveillance du CAM

Mercredi dernier, à Rabat, Aziz Akhannouch, le Chef du gouvernement marocain, a dirigé une réunion du Conseil de surveillance du Crédit Agricole du Maroc (CAM). Cette rencontre avait pour objectif principal d’examiner les activités de la banque et son plan d’action futur. Le Chef du gouvernement a souligné l’importance du rôle du CAM dans le soutien et l’accompagnement du monde rural et le développement économique.

Il a également rappelé les directives royales concernant le programme de soutien aux éleveurs et la reconstitution du cheptel national, notamment en ce qui concerne l’allègement des dettes des éleveurs.

Performances financières et engagement du CAM

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a démontré son engagement envers le monde rural et le développement économique, avec des résultats financiers impressionnants. Au 31 décembre 2024, le CAM a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 4,5 milliards de dirhams, tout en maîtrisant efficacement ses charges d’exploitation. Le PNB consolidé a connu une croissance de 28%, tandis que le PNB social a augmenté de 32%.

Ces performances financières se sont confirmées au premier trimestre 2025, témoignant de la réalisation des ambitions du CAM. Parallèlement à ces réussites financières, le CAM continue d’honorer sa mission de service public.

Plan d’action du CAM et soutien aux éleveurs

Le Conseil de Surveillance a approuvé le plan d’action de la banque, visant à renforcer sa solidité financière tout en respectant son engagement de service public. Ce plan sera mis en œuvre dans le cadre d’un accord entre l’État, le CAM et l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État.

Par ailleurs, le programme de soutien aux éleveurs, incluant l’allègement et la restructuration des dettes des éleveurs, sera financé par le budget de l’État, avec une enveloppe dépassant les 700 millions de dirhams. Cette initiative cible 50 000 clients et éleveurs du CAM, offrant des facilités de crédit.