BAC 2025 au Maroc : les changements majeurs à anticiper pour une réussite garantie

L’année 2025 marque un tournant décisif dans le système éducatif marocain avec l’introduction de changements majeurs dans l’examen du BAC. Ces modifications, qui visent à améliorer la qualité de l’éducation et à mieux préparer les étudiants pour leur avenir professionnel, nécessitent une préparation adéquate. Cet article se propose de vous guider à travers ces nouveautés et de vous fournir des conseils pratiques pour assurer votre réussite.

Alors, quels sont ces changements et comment s’y adapter efficacement ? Restez avec nous pour découvrir les réponses à ces questions cruciales.

Bilan du Baccalauréat 2025 au Maroc : une participation massive

Pour l’année scolaire 2024-2025, le Maroc a enregistré un total de 495.395 candidats à l’examen national du Baccalauréat. Parmi eux, 385.330 étaient des élèves régulièrement inscrits dans les établissements scolaires tandis que 110.065 étaient des candidats libres.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, l’enseignement privé a contribué à hauteur de 11% à ce total. La répartition par filières était la suivante : 64% pour les filières scientifiques et techniques, 35% pour les filières littéraires et originelles, et 1% pour les filières professionnelles.

Organisation et déroulement des épreuves du Baccalauréat 2025

Les épreuves de l’examen national unifié du Baccalauréat se sont déroulées sur plusieurs jours, avec une session ordinaire qui a débuté un jeudi pour se terminer le lundi suivant. Une session de rattrapage a également été organisée les 3, 4, 5 et 7 juillet. Pour assurer le bon déroulement de ces épreuves, le ministère a mis en place une logistique conséquente : 1.995 centres d’examen ont été ouverts, comprenant 29.998 salles d’examen.

Pas moins de 50.600 surveillants, 1.995 observateurs et 43.000 correcteurs ont été mobilisés. En outre, 597 sujets ont été préparés pour les deux sessions, dont 231 adaptés aux candidats en situation de handicap.

Préparation et modernisation des épreuves du Baccalauréat 2025

Tout au long de l’année scolaire, le ministère a mis en œuvre diverses mesures pédagogiques et organisationnelles pour préparer les élèves aux épreuves du baccalauréat. Cela inclut un soutien psychologique, des séances de préparation collective et des campagnes de sensibilisation contre la fraude. Dans une démarche de modernisation, le ministère a adopté la « numérotation secrète numérisée » des copies d’examen, améliorant ainsi leur fiabilité.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Saâd Berrada, a visité le centre d’examen du Lycée qualifiant Abdelkarim Al Khattabi à Rabat, soulignant l’importance de garantir l’égalité des chances pour tous les candidats. Enfin, le ministère a exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes pour leur engagement en faveur de la réussite des épreuves.