Bac 2025 : Décryptage des résultats, les surprises de cette année

L’année 2025 a marqué une nouvelle édition du baccalauréat, avec son lot de surprises et de changements. Les résultats sont tombés et ils ont suscité de nombreuses réactions. Cet article propose un décryptage détaillé des performances de cette année, en mettant en lumière les tendances inattendues et les points saillants qui ont caractérisé cette session.

Que vous soyez étudiant, parent ou simplement curieux, plongez dans l’analyse des résultats du Bac 2025 pour comprendre les enjeux et les défis de cet examen emblématique de notre système éducatif.

Bilan du baccalauréat 2025 : une légère hausse de la réussite

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a dévoilé les résultats du baccalauréat 2025. Sur un total de 250.075 candidats scolarisés ayant passé l’examen, le taux de réussite s’est élevé à 66,8%, enregistrant une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente.

Parmi ces admis, 145.918 sont des filles avec un taux de réussite de 71,3%. Les candidats libres étaient au nombre de 71.361 avec un taux de réussite de 36,95%. En comparaison avec l’année précédente, on note une légère baisse du taux de présence, passant de 97,36% à 97,14% pour les candidats scolarisés.

Performance par genre, filière et situation de handicap

En analysant les résultats par genre, on constate que les filles ont surpassé les garçons avec un taux de réussite de 71,3% contre 61,81% pour ces derniers. Concernant les différentes filières, les filières internationales affichent un taux de réussite de 68,95%, tandis que les filières professionnelles se distinguent avec un taux de 76,15%.

Les candidats en situation de handicap n’ont pas été en reste, avec un taux de réussite impressionnant de 69,66%, grâce à des mesures spécifiques d’adaptation des épreuves et conditions d’examen.

Organisation de l’examen et prochaines étapes

L’organisation des examens du baccalauréat a été marquée par une digitalisation accrue et un renforcement des mécanismes de sécurité. Les résultats ont été transmis aux candidats par SMS et email dès le matin du 14 juin. Une session de rattrapage est prévue pour les 3, 4 et 5 juillet avec 153.612 candidats attendus.

Par ailleurs, un concours général des sciences et techniques sera organisé le 4 juillet pour les élèves ayant obtenu des résultats remarquables. Le ministère a félicité tous les candidats ayant réussi et remercié tous les intervenants pour leur contribution à la réussite de cette étape.