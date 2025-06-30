Bac 2025 : Démarrage imminent des épreuves de rattrapage pour 46 000 candidats impatients

L’heure est venue pour les 46 000 candidats au baccalauréat 2025 de faire face à leurs épreuves de rattrapage. Après des mois de préparation intense, ces étudiants sont sur le point de franchir une étape cruciale de leur parcours académique. Un moment chargé d’émotions et d’anticipation qui marque la fin d’une ère et le début d’une autre.

Dans cet article, nous allons explorer ce que signifie cette période pour ces jeunes gens impatients, comment ils se préparent et quelles sont leurs attentes. Restez avec nous pour découvrir l’envers du décor de ces épreuves de rattrapage du bac 2025.

Le coup d’envoi de la session de rattrapage du baccalauréat 2025 est donné

La session de rattrapage du baccalauréat 2025 s’amorce ce lundi 30 juin, avec un total de 46 282 candidats en lice. Ce chiffre représente 32% des étudiants qui ont participé à la session principale. Les examens se tiendront sur une période de quatre jours, du 30 juin au 3 juillet 2025. Les résultats finaux du baccalauréat 2025, incluant ceux de la session de rattrapage, seront annoncés le dimanche 13 juillet.

Lors de la session principale, le taux de réussite a atteint 37,08%, soit 53 721 élèves admis sur un total de 144 863 candidats. La filière Mathématiques a affiché le meilleur taux de réussite à l’échelle nationale avec 74,93%, suivie par la filière Sport (73,33%) et la filière Informatique (48,47%).

Détails sur le déroulement des épreuves et l’annonce des résultats

Les candidats à la session de rattrapage du baccalauréat 2025 se préparent pour quatre jours d'épreuves intenses, s'étendant du lundi 30 juin au jeudi 3 juillet.

Zoom sur les taux de réussite par filière

En se penchant sur les résultats de la session principale du baccalauréat 2025, on constate que le taux de réussite global s’est élevé à 37,08%, soit 53 721 élèves admis parmi 144 863 candidats. En analysant plus en détail, certaines filières se sont particulièrement distinguées. La palme revient à la section Mathématiques qui a affiché un taux de réussite impressionnant de 74,93%.

Juste derrière, la section Sport a également brillé avec un taux de 73,33%. Enfin, la section Informatique a montré une performance honorable avec un taux de réussite de 48,47%. Ces chiffres témoignent de l’engagement et de la persévérance des étudiants dans ces disciplines.