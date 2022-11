BAC et BEM 2023 : les inscriptions sont ouvertes du 21 novembre au 15 décembre

Les choses sérieuses commencent donc pour les élèves en classe d’examen. Et ce, parce que le Ministère de l’Education nationale a annoncé l’ouverture des inscriptions pour le BAC (Baccalauréat) et le BEM (Brevet d’Enseignement Moyen) ce samedi dernier. Comme chaque année des réglementations s’appliquent à ces inscriptions. Choses qui concernent autant les élèves que les parents et les enseignants.

Les dates d’inscription au BEM et au BAC sont précisées

Les élèves en dernière année de collège et de lycée devront impérativement passer ces examens au terme de leur année scolaire. Néanmoins, il faut qu’ils soient préalablement inscrits et figurer dans la liste des candidats pour pouvoir composer.

Qui plus est, le Brevet d’Enseignement Moyen et le Baccalauréat sont requis aussi bien pour les élèves des écoles privées que pour ceux des établissements publics. Ainsi, le ministère de l’Education nationale algérienne a publié un communiqué samedi dernier afin de préciser les dates des inscriptions à ces examens finaux

🔴👈 #رسمياً … الانطلاق في تسجيلات شهادة BEM وشهادة BAC يوم 21 نوفمبر إلى غاية 15 ديسمبر 🇩🇿

👇 pic.twitter.com/5h0zzSl9K9 — الجزائر المحمية بالله (@Aljazair2022) November 19, 2022

Les modalités d’inscription au BAC et au BEM 2023 en Algérie

Selon le communiqué du ministère de l’Education nationale susmentionnée, les inscriptions seront ouvertes pour les élèves des établissements publics, privés ainsi que les candidats libres à compter de ce lundi 21 novembre 2022 jusqu’au jeudi 15 décembre 2022. Selon la même source, elles se feront via une plateforme numérique rattachée au ministère.

Elle ne requiert pas l’intervention des parents et encore moins celle des élèves. Cette tâche incombe aux directeurs des établissements respectifs en ce qui concerne les candidats scolarisés. Les conditions ne sont pas les mêmes pour les candidats libres car ils devront s’inscrire de leur propre chef. Et ce : via le site https://bem.onec.dz pour le BEM et le site https://bac.onec.dz pour le BAC.