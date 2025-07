Bacheliers fraîchement diplômés : préinscriptions imminentes dès mardi, voici ce qu’il faut savoir

Félicitations à tous les nouveaux bacheliers ! Vous avez franchi une étape importante de votre parcours académique. Mais l’aventure ne fait que commencer. Dès mardi, les préinscriptions pour la prochaine rentrée universitaire ouvriront leurs portes. Un moment crucial qui peut parfois sembler complexe. Pas de panique, nous sommes là pour vous guider.

Cet article a pour objectif de vous fournir toutes les informations nécessaires pour naviguer sereinement dans ce processus. Alors, chers diplômés de 2025, êtes-vous prêts à découvrir ce qu’il faut savoir pour vos préinscriptions imminentes ? Restez avec nous, le voyage commence maintenant.

Préinscriptions pour les nouveaux bacheliers : ouverture imminente

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a récemment annoncé le lancement des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers. Celles-ci débuteront dès demain, mardi, à partir de 14h00. Les candidats sont invités à s’inscrire exclusivement en ligne via le site https://orientation-esi.dz ou en utilisant le code QR fourni.

Cette phase de préinscription restera ouverte jusqu’au 26 juillet 2025, selon les informations fournies par le ministère.

Modalités de préinscription en ligne : mode d’emploi

Le processus de préinscription se déroulera uniquement sur la plateforme numérique https://orientation-esi.dz. Les futurs étudiants pourront également s’inscrire en scannant un code QR spécifique. Le coup d’envoi sera donné demain, mardi, à 14h00 précises.

Il est important de noter que cette période de préinscription restera active jusqu’au 26 juillet 2025. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique insiste sur l’importance de respecter ces modalités afin de garantir une inscription réussie.

Conséquences d’un non-respect de la date limite de préinscription

Il est crucial pour les futurs étudiants de respecter la date butoir du 26 juillet 2025 pour leur préinscription. En effet, tout retard pourrait entraîner des complications dans le processus d’admission et risquerait de compromettre leur place dans l’établissement de leur choix.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souligne l’importance de cette échéance et encourage vivement les candidats à s’inscrire dès l’ouverture du processus. Il est donc impératif de marquer cette date dans vos agendas et de vous assurer que votre préinscription est complétée avant cette date.