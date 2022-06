Bad buzz ! Disco Maghreb, les Algériens critiquent le dernier clip de DJ Snake

DJ Snake, en hommage à l’Algérie, a sorti son dernier clip « Disco Maghreb » le mardi 31 mai 2022. Cette musique rai algérienne a fait plus de 3.000.000 de vues sur YouTube en seulement un jour. Cependant, le clip a divisé les internautes Algériens en deux : D’une part, ceux qui pensent que le clip est une réussite et représente l’Algérie en toute sa splendeur ; d’autre part, ceux qui critiquent le clip en argumentant que ce dernier terni l’image de l’Algérie.

« Disco Maghreb » : Un hommage pour l’Algérie, racines maternelles de DJ Snake

Le producteur et Disc-Jockey franco-algérien, DJ Snake, a décidé de réaliser une musique 100 % Algérienne pour marquer son retour en force cet été 2022. La musique et le clip ont été faits pour rendre hommage à l’Algérie, pays d’origine de sa mère. Effectivement, Wiilam Sami Etienne Grigahcine, de son vrai nom, est né d’une mère Algérienne et d’un père Français. Il est certes né à Paris, mais son nouveau morceau témoigne qu’il porte toujours sur le cœur l’Algérie.

En revanche, le clip de cette musique, réalisé et tourné en Algérie, suscite un réel débat sur Internet et divise les utilisateurs en deux.

Le clip de « Disco Maghreb » vivement critiqué sur la toile

Le nouveau clip du jeune Disc-Jockey de 35 ans a fait d’innombrables critiques sur Internet. Pendant que les autres apprécient le clip, certaines personnes en sont déçues. Les raisons en sont diverses.

Les personnes ayant trouvé le clip réussi affirment que ce dernier décrit parfaitement les différentes valeurs algériennes : Simple – Modeste – joie de vivre. Beaucoup en sont fiers. De plus, certains internautes vont même jusqu’à dire que ce clip est comme une promotion / publicité pour le tourisme en Algérie.

Par contre, ce n’est pas tout le monde qui s’aligne avec ces idées. En effet, de nombreuses personnes pensent que le clip de DJ Snake est une insulte pour l’Algérie, et qu’il ne met point en valeur la diversité culturelle ni la beauté des paysages en Algérie. Pour eux, le nouveau clip fait fuir les touristes au lieu de les attirer à visiter le pays.