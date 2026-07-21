Badou Zaki prend les rênes de l’équipe jordanienne, un défi sportif et humain majeur

La Fédération jordanienne de football a récemment choisi Badou Zaki, un technicien marocain, comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale.

Succédant à Jamal Sellami, Zaki sera bientôt présenté avec son staff technique. Cette nomination renforce la confiance continue de la Jordanie envers les entraîneurs marocains pour diriger leur sélection nationale.

Badou Zaki à la tête de l’équipe jordanienne : une nouvelle ère commence

La Fédération jordanienne de football a récemment désigné le Marocain Badou Zaki comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, succédant ainsi à son compatriote Jamal Sellami.

Le technicien marocain Badou Zaki est le nouveau sélectionneur de la Jordanie. Nommé pour un contrat d’un an, renouvelable d’un commun accord, il succède à Jamal Sellami et aura pour principale mission de conduire les Nashama lors de la Coupe d’Asie 2027, en Arabie saoudite. Fort… pic.twitter.com/i4bvzOVpGM — Hespress Français (@HespressFr) July 19, 2026



Cette nomination marque le début d’une nouvelle ère pour les « Nashama », avec l’espoir de renforcer leur performance sur la scène internationale.

Zaki sera bientôt présenté officiellement avec son équipe technique, qui sera constituée selon ses recommandations. Cette décision souligne la confiance continue de la Fédération jordanienne envers les entraîneurs marocains, poursuivant ainsi une tradition bien établie.

Pourquoi la Jordanie mise sur les entraîneurs marocains

La Fédération jordanienne de football a choisi de s’appuyer sur l’expertise marocaine, une stratégie initiée avec Houcine Ammouta et poursuivie par Jamal Sellami.

Cette continuité témoigne de la confiance accordée aux techniciens marocains, réputés pour leur approche tactique et leur capacité à maximiser le potentiel des joueurs.

Avec la nomination de Badou Zaki, la Jordanie espère bénéficier de son expérience et de sa vision stratégique.

Cette approche pourrait renforcer la cohésion de l’équipe et améliorer ses performances, tout en consolidant les liens sportifs entre la Jordanie et le Maroc.

Les défis qui attendent Badou Zaki en Jordanie

En prenant les rênes de l’équipe nationale jordanienne, Badou Zaki fait face à des défis sportifs et humains de taille.

La fin de la collaboration avec Jamal Sellami, après une Coupe du monde décevante, laisse un vide que Zaki devra combler. Son expérience sera cruciale pour redonner confiance aux joueurs et instaurer une nouvelle dynamique.

Zaki devra également naviguer dans un environnement culturel différent, tout en s’appuyant sur ses compétences pour fédérer l’équipe.

Sa capacité à s’adapter et à tirer le meilleur de chaque joueur sera déterminante pour mener la Jordanie vers de nouveaux succès.