Baisse du cours de l’Euro face au Dinar Algérien, ce lundi 07 mars 2022

La monnaie Européenne (Euro, EUR ou €) enregistre une forte baisse sur le marché interbancaire Algérien et même sur le marché parallèle devise.

En effet, depuis le début de la guerre de l’Ukraine, le cours du change de la monnaie européenne enregistre une dégringolade face au Dollar Américain et faces aux autres monnaies internationales. Aujourd’hui, l’Euro est au plus bas face au Dollar Américain.

Ainsi, le cours du change de l’Euro s’établit à 155,51 Dinars Algériens à l’achat et 155,59 Dinars Algériens à la vente. Par ailleurs, le cours de l’Euro enregistre son bas niveau au marché parallèle devise, soit 213 Dinars Algériens à l’achat et 215 Dinars Algériens à la vente.

Ainsi, la somme de 100 Euros s’échange à 21 300 Dinars Algériens à l’achat et 21 500 Dinars Algériens à la vente, ce lundi 07 mars 2022.

Copie de Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Lundi : 07/03/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 213.00 215.00 2

Dollar US 193.00 196.00 3

Dollar Canadien 149.00 152.00 4

Livre Sterling 257.00 260.00 5 Franc Suisse 210.00 213.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 28.00 30.00 8

Rial Saoudien 49.00 51.50 9

Dirham Emirati 50.00 52.50 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Cours du change du Dollar Américain sur le marché parallèle Algérien

Ce lundi, le cours du change du Dollar Américain se stabilise à la banque centrale d’Algérie où il s’échange 143,05 Dinars Algériens à l’achat et 143,07 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours de la monnaie des états-unis s’échange à 193 Dinars Algériens à l’achat et 196 Dinars Algériens à la vente, soit un niveau stable depuis le début d’année 2022, ce qui signifie que la somme de 100 Dollars Américains s’échange à 19 300 Dinars Algériens à l’achat et 19 600 Dinars Algériens à la vente.

Cours du change du Dinar Tunisien et du Dirham Marocain en Algérie

Le Dinar Tunisien enregistre, ce lundi 07 mars 2022, une cotation de 48,06 Dinars Algériens à l’achat et 48,55 Dinars Algériens à la vente à la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise dît marché noir en Algérie, le cours d’un Dinar Tunisien s’établit à 63 Dinars Algériens à l’achat et 65 Dinars Algériens à la vente.

De plus, le cours du change du Dirham Marocain s’établit à 14,77 Dinars Algériens à l’achat et 14,77 Dinars Algériens la vente sur le marché interbancaire Algérien.

En concomitance, le cours du change du Dirham Marocain s’établit à 19 Dinars Algériens à l’achat et à 20 Dinars Algériens à la vente sur le marché parallèle devise.

D’après ces cotations de change communiquées par le marché parallèle devise Algérien, la somme de 100 Dinars Tunisiens s’échange à 6 300 Dinars Algériens à l’achat et à 6 500 Dinars Algériens à la vente. Et, la somme de 100 Dirhams Marocains s’échange contre 1 900 Dinars Algériens à l’achat et 2 000 Dinars Algériens à la vente.