Baisse de visa France pour Algériens – Macron justifie sa décision

En septembre 2021, la France a décidé de réduire de 50 % les visas accordés aux ressortissants du Maroc et de l’Algérie. Une décision jugée unilatérale et sans motif acceptable par le Maroc et très mal reçue par le gouvernement algérien Le Président français Emmanuel Macron s’explique.

Rappelons que le lendemain de la prise de ladite décision en septembre, l’ambassadeur de France a été convoqué par le gouvernement algérien. Suivi de la notification de protestation formelle du gouvernement de l’Algérie après une décision unilatérale du gouvernement français.

La France a aussi le droit d’être susceptible

Profitant du sommet de la francophonie ce week-end en Tunisie, Macron revient sur le sujet du visa pris l’année dernière. Il se félicite en évoquant de bons résultats. En effet, la réduction de 50 % de visa octroyé à l’Algérie, la Tunisie et le Maroc est une décision prise pour inciter le gouvernement de ces trois pays à être plus coopératifs lors des réadmissions de leurs citoyens.

Le Président français, accentuant les cas des étrangers en situation irrégulière qu’il voit comme des trafics organisés, se voit ravi des résultats de baisse des visas. Malgré les indignations reçues pendant la décision, au moins maintenant, on a des débats de vérité ces derniers mois et les retours se voit facilités.

La non-reprise des étrangers en situation irrégulière jugée comme dangereuse n’est pas acceptable affirmait-il. Un refus qui a d’ailleurs atteint les 30 % pour la Tunisie. “La susceptibilité est des deux côtés. La France a aussi le droit d’être susceptible ».

Néanmoins, il affirme être favorable à la mobilité des Étudiantes et Étudiants, à la mobilité économique, académique et politique..