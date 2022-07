Baisse des prix de fruits et légumes contrairement à la banane et au citron – Découvrez les prix

Durant plusieurs semaines, les prix des fruits et légumes sur le marché algérien ont connu une flambée spectaculaire. En effet, avec les préparatifs de l’Aïd el Adha, les fruits sont presque devenus des produits de luxe. Cependant, durant les derniers jours, on a pu remarquer que le prix de certains articles alimentaires a chuté, surtout celui des fruits et des légumes de saison ; ce qui fût une bonne nouvelle pour les foyers algériens.

Les agriculteurs, entre autres, ont pu s’exprimer non seulement sur cette réduction, mais également sur l’inaccessibilité de certains fruits, comme la banane et le citron.

Le prix moyen des produits agricoles, fruits et légumes, en Algérie

Comme susmentionné, une forte baisse au niveau des prix des fruits et légumes de saison a été enregistrée sur le marché algérien.

Par exemple, la courgette, la tomate, le poivron et les haricots verts sont actuellement vendus entre 25 et 60 Dinar Algérien. A noter que les prix peuvent varier d’un marchand à un autre.

La pastèque a également connu cette baisse puisqu’actuellement, elle est cédée à environ 35 DZD. Il en va de même avec le melon et la nectarine qui sont respectivement à 60 DZD et 160 DZD le kg.

Par contre, force est de constater que le prix de la banane et du citron ne fait qu’augmenter ; atteignant respectivement 800 DZD et 350-500 DZD le kg.

Pourquoi le prix des fruits et légumes ont-ils été revus à la baisse ?

Face à ces nouveaux prix, les agriculteurs ont pu expliquer que l’abondance des fruits et légumes de saison a été favorisée par les pluies tombées durant la fin du printemps, combinées avec la chaleur caniculaire dans le pays. De plus, ils ont pu avoir accès aux eaux des barrages hydrauliques leur permettant d’arroser leurs produits.