Baisse des prix des viandes en Algérie : l’Onab Nutrition donne plus de précisions

La récente baisse des coûts des aliments pour bétails commercialisés au niveau des unités de l’Office national des aliments du bétail, devrait contribuer à la réduction des prix des viandes sur le marché national à moyen terme, a affirmé le PDG d’Onab Nutrition, Abdellah El Hadj Abdellah. La baisse des prix des aliments pour bétails qui a concerné toutes les filières aura inéluctablement un impact sur le prix des viandes du fait que l’aliment représente en moyenne 70 % des charges de production animale, a assuré M. El Hadj Abdellah dans une déclaration à l’APS.

Les facteurs influençant les prix des viandes

Plusieurs facteurs peuvent influencer les prix des viandes sur le marché algérien, notamment :

Le coût des aliments pour bétails

Le coût des aliments pour bétails Les conditions climatiques et leur impact sur les pâturages

Les conditions climatiques et leur impact sur les pâturages Les fluctuations des prix internationaux des matières premières utilisées dans la fabrication des aliments pour bétails

Les fluctuations des prix internationaux des matières premières utilisées dans la fabrication des aliments pour bétails Les politiques gouvernementales en matière de subventions et de régulation du marché agricole

Des efforts pour améliorer l’efficacité de la production animale

L’ONAB travaille continuellement à améliorer l’efficacité de la production animale en Algérie, notamment en mettant en place des mesures pour réduire les coûts de production et offrir des aliments pour bétails de meilleure qualité. Parmi ces mesures, on peut citer :

La modernisation des unités de production d’aliments pour bétails

La modernisation des unités de production d’aliments pour bétails La diversification des sources d’approvisionnement en matières premières

La diversification des sources d’approvisionnement en matières premières Le renforcement des capacités des techniciens et des éleveurs en matière de gestion et de nutrition animale

Le renforcement des capacités des techniciens et des éleveurs en matière de gestion et de nutrition animale L’adoption de nouvelles technologies pour optimiser la production et réduire les gaspillages

Des retombées positives attendues sur le marché national de la viande

Grâce à ces efforts, il est prévu que la baisse des coûts des aliments pour bétails se répercute favorablement sur les prix des viandes sur le marché algérien. Cette perspective est d’autant plus importante que la demande en viande ne cesse de croître, notamment en raison de l’évolution des habitudes alimentaires et du pouvoir d’achat de la population.

Un secteur crucial pour l’économie algérienne

Le secteur de l’élevage et de la production de viandes représente un enjeu majeur pour l’économie algérienne. En effet, il contribue significativement à la création d’emplois, à la sécurité alimentaire et au développement rural. Par ailleurs, l’Algérie importe une part importante de ses besoins en viandes et en produits carnés, notamment en provenance du Brésil, de l’Union européenne et des pays du Maghreb.

L’importance de la politique agricole pour soutenir le secteur

Le gouvernement algérien accorde une grande importance à la politique agricole dans le but de soutenir et développer le secteur de l’élevage et de la production de viandes. Cette politique se traduit par diverses mesures, telles que :

Le financement de projets d’investissement dans l’élevage et la transformation de viandes

Le financement de projets d’investissement dans l’élevage et la transformation de viandes La mise en place de programmes de formation et de sensibilisation destinés aux éleveurs et aux acteurs de la filière

La mise en place de programmes de formation et de sensibilisation destinés aux éleveurs et aux acteurs de la filière La promotion de l’exportation de viandes et de produits carnés algériens sur les marchés internationaux

La promotion de l’exportation de viandes et de produits carnés algériens sur les marchés internationaux Le renforcement des dispositifs de contrôle et de certification pour garantir la qualité et la traçabilité des produits

Conclusion : un impact attendu sur les prix des viandes à moyen terme

En somme, la baisse des coûts des aliments pour bétails annoncée par l’ONAB devrait avoir un effet positif sur les prix des viandes sur le marché national à moyen terme. Cette évolution contribuera à améliorer l’accessibilité des produits carnés pour les consommateurs algériens et à renforcer la compétitivité du secteur de l’élevage et de la production de viandes au niveau national et international.

Sources