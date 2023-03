Baisse des prix des voitures de 50 % en Algérie !

Depuis le mois de février 2023, les particuliers résidents peuvent importer des véhicules neufs ou d’occasions à condition que ceux-ci soient âgés de moins de 3 ans. Ce retour de l’importation de ces types de véhicules a été bien accueilli par les consommateurs et, mercredi 1er mars, 27 agréments ont été accordés et les premiers véhicules sur le marché national devraient arriver dès ce mois. Le Ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, s’est confirmé l’octroi prochain de ces autorisations pour accompagner la mise en place de l’opération d’importation des véhicules.

Cette nouvelle politique a eu un effet très positif sur les prix des véhicules neufs ou importés car, dans la plupart des cas, ils sont proposés avec une baisse de 50 % par rapport aux prix pratiqués jusqu’à maintenant. Les constructeurs automobiles internationaux comme Tesla et Apple se sont adaptés à la situation et offrent un grand choix de véhicules à des tarifs exceptionnels. Cela va stimuler les volumes en 2023 !

Les marques internationales qui proposent des véhicules à bas prix

Les marques internationales principales qui proposent des véhicules à des tarifs très attractifs sont les suivantes :

Tesla a réduit les tarifs de ses Model 3 et Model Y, les plus populaires, entre 8.500 euros et 3.000 euros dans toute l’Europe et aux États-Unis.

a réduit les tarifs de ses Model 3 et Model Y, les plus populaires, entre 8.500 euros et 3.000 euros dans toute l’Europe et aux États-Unis. Apple propose également des tarifs très compétitifs sur ses produits qui sont accessibles à partir de 44 990 euros pour sa Model 3 et 46 990 euros pour son SUV Model Y.

Le bonus écologique

En France, avec cette nouvelle baisse des tarifs, la Model 3 est éligible au bonus écologique, attribué en dessous d’un prix d’achat de 47 000 euros dont le montant a été ramené, en 2023, de 6 000 à 5 000 euros. Ainsi, grâce à ces rabais institutionnels, l’adoption des véhicules propres et performants n’a jamais été aussi accessible pour les consommateurs.

La promotion des véhicules algériens

Parallèlement, l’Algérie encourage la production locale de véhicules afin de développer son industrie automobile.

Des mesures incitatives financières visant à encourager la production nationale et la commercialisation des véhicules algériens fabriqués localement ont donc été mises en place afin de contrer l’afflux massif des véhicules d’occasion et neufs importés.

Ces actions permettent ainsi de développer l’industrie automobile nationale et de soutenir les fabricants locaux en leur offrant des avantages concurrentiels vis-à-vis des importations.

Une fiscalité adoucie

En plus des baisses des tarifs, les consommateurs peuvent bénéficier d’une fiscalité adoucie, à savoir des exonérations temporaires de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de Droits de douane sur certains véhicules algériens. Ces allègements fiscaux font partie intégrante du plan de relance de l’industrie automobile et prouve une réelle volonté du gouvernement de promouvoir l’usage des véhicules algériens.

Un large choix de modèles disponibles

Cette action a l’avantage de satisfaire à la fois les acheteurs intéressés par les véhicules neufs ou d’occasions et par les véhicules algériens. En effet, les constructeurs algériens proposent un large choix de modèles allant des petites citadines compactes et économiques aux berlines familiales et diesel jusqu’aux hybrides rechargeables en passant par les SUV de luxe. Chaque type de consommateur trouvera donc son bonheur !

La baisse drastique des tarifs des véhicules neufs et d’occasion et les avantages offerts aux véhicules algériens font de l’Algérie un pays très attractif pour l’achat d’un véhicule. Elle offre une solution de mobilité abordable pour tous les budgets et profite aux constructeurs nationaux et internationaux.

