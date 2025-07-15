Baleària dévoile une promotion exceptionnelle pour ses voyages entre l’Espagne et l’Algérie

Baleària, la compagnie maritime espagnole bien connue, fait parler d’elle avec une offre alléchante pour les voyageurs entre l’Espagne et l’Algérie. Cette promotion exceptionnelle promet de rendre les traversées en mer plus abordables et attrayantes. Que vous soyez un habitué des voyages en ferry ou que vous envisagiez votre première aventure maritime, cette nouvelle pourrait bien changer vos plans de voyage.

Restez à l’affût pour découvrir tous les détails de cette offre inédite qui pourrait bien révolutionner vos trajets entre ces deux pays méditerranéens.

Baleària lance une offre promotionnelle pour les traversées Espagne-Algérie

La compagnie maritime espagnole Baleària met en place une offre spéciale pour les voyageurs sans véhicule souhaitant se rendre en Algérie depuis l’Espagne. Cette promotion, qui propose une réduction de 20% sur certaines traversées, est valable jusqu’au 14 juillet 2025 pour des départs effectués au plus tard le 18 septembre 2025. Pour en bénéficier, il suffit d’utiliser le code promo ALGTRAVEL lors de la réservation.

Les ports concernés par cette offre sont Valence et Barcelone en Espagne, et Mostaganem, Alger et Oran en Algérie. Les modifications de réservations sont possibles, mais peuvent entraîner un supplément tarifaire. En outre, Baleària précise que le nombre de places disponibles pour cette promotion est limité.

Des avantages supplémentaires pour un voyage confortable avec Baleària

En plus de la réduction, Baleària offre des avantages supplémentaires pour les voyageurs optant pour des cabines. Ces derniers bénéficient d’un menu gratuit à bord, ajoutant une touche de confort à leur traversée.

De plus, chaque réservation inclut un service de bagages illimités, permettant aux passagers de voyager sans souci de surcharge. Cependant, il est important de noter que le nombre de places profitant de cette promotion est limité.

Cette offre s’adresse non seulement aux voyageurs individuels, mais aussi aux familles et aux touristes cherchant à profiter d’un trajet agréable tout en économisant. Avec ces avantages, Baleària vise à faciliter les déplacements entre l’Espagne et l’Algérie tout en encourageant les réservations anticipées.

Stratégie de développement des liaisons maritimes Espagne-Algérie par Baleària

Dans le cadre d’une stratégie plus large visant à développer les liaisons maritimes entre l’Espagne et l’Algérie, Baleària a augmenté sa capacité sur ces routes pour l’été 2025. Une attention particulière est portée sur la ligne Valence-Mostaganem, qui bénéficiera de trois rotations hebdomadaires.

Les liaisons traditionnelles depuis Barcelone vers Alger et Oran sont également maintenues, offrant une plus grande flexibilité aux voyageurs. Cette augmentation de l’offre vise à mieux répartir les flux de passagers durant la haute saison et à répondre aux besoins des familles souvent contraintes par des emplois du temps serrés.