Balearia fait des vagues avec une offre alléchante : des traversées vers l'Algérie à prix cassés jusqu'à 25% de réduction.

La compagnie maritime espagnole Balearia lance une opération promotionnelle pour les traversées vers l’Algérie.

25 % Réduction maximale Les membres du Balearia Club peuvent obtenir jusqu’à 25% de remise sur leurs traversées réservées entre le 9 et le 15 février 2026.

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire gratuitement et de se connecter quotidiennement à son espace personnel.

Balearia club : une adhésion gratuite pour des traversées à prix réduits !

La compagnie maritime Balearia, basée en Espagne, a récemment lancé une offre promotionnelle pour ses membres du Balearia Club.

Cette offre permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs réduits sur les traversées vers l’Algérie.

L’opération, intitulée « Semaine du Club », se déroule du 9 au 15 février 2026 et propose des réductions allant jusqu’à 25% sur les traversées maritimes.

Pour profiter de ces remises, les membres doivent se connecter quotidiennement à leur espace personnel sur le site de Balearia. Ils peuvent ainsi accéder au calendrier des offres et débloquer les promotions disponibles.

Les réductions s’appliquent aux réservations aller simple ou aller-retour, avec ou sans véhicule, pour des voyages programmés jusqu’au 14 juin 2026.

Semaine du club : jusqu’à 25% de réduction sur vos traversées vers l’Algérie, ça vous tente ?

La « Semaine du Club » est une offre exceptionnelle qui se déroule du 9 au 15 février 2026. Durant cette période, les membres du Balearia Club peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 25% sur leurs réservations pour des voyages programmés jusqu’au 14 juin 2026.

Que vous prévoyiez un aller simple ou un aller-retour, avec ou sans véhicule, cette promotion est faite pour vous.

Pour en profiter, il suffit d’être inscrit au Balearia Club et de faire votre réservation avant le 15 février 2026. Alors n’hésitez plus, rejoignez le Balearia Club et embarquez pour l’Algérie à prix réduit !

Des ports espagnols à l’Algérie : Balearia facilite votre voyage maritime !

Cette promotion concerne les traversées maritimes entre plusieurs ports espagnols et algériens. Que vous partiez de Barcelone ou de Valence pour rejoindre Alger, Oran ou Mostaganem, Balearia vous offre la possibilité d’anticiper vos déplacements en profitant de tarifs réduits.

Ces remises s’inscrivent dans le cadre de la Semaine du Club et viennent compléter les campagnes promotionnelles déjà mises en place par Balearia pour les traversées entre l’Espagne et l’Algérie. Une aubaine pour les voyageurs prévoyant un déplacement vers l’Algérie dans les mois à venir.