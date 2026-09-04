Baleària modifie ses traversées vers l’Algérie, les voyageurs s’interrogent sur l’impact

Découvrez les dernières évolutions concernant le transport maritime de véhicules vers l’Algérie avec Baleària.

Des changements significatifs sont à prévoir, impactant les liaisons, les fréquences de départ et les réglementations estivales. Restez informé pour optimiser vos démarches d’exportation et anticiper les nouvelles opportunités à venir.

Service actuel et fréquence des traversées

Baleària propose actuellement un service de transport de véhicules vers l’Algérie, disponible jusqu’au 15 septembre 2026.

Les voyageurs peuvent emprunter deux liaisons spécifiques : Valence–Mostaganem, avec trois départs par semaine, et Almería–Ghazaouet, avec un départ hebdomadaire.

La compagnie offre également une assistance pour les formalités administratives liées à l’exportation des véhicules, facilitant ainsi le processus pour ses clients.

Extension du service de transport de véhicules

À partir du 16 septembre 2026, Baleària élargira son service de transport de véhicules vers l’Algérie, couvrant désormais toutes ses lignes maritimes.

Les nouvelles liaisons incluront Barcelone–Alger, Valence–Alger, Valence–Mostaganem, Valence–Oran, Almería–Oran, et Almería–Ghazaouet.

Les départs seront organisés depuis les ports espagnols de Barcelone, Valence et Almería, à destination des ports algériens d’Alger, Oran, Mostaganem et Ghazaouet. Cette extension permettra aux passagers d’accéder à un plus grand nombre de ports pour l’exportation de leurs véhicules.

Restrictions estivales dans les ports algériens

Durant l’été 2026, des restrictions spécifiques s’appliqueront dans les ports algériens, imposées par le ministère algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Entre le 15 juin et le 15 septembre, l’entrée des véhicules de moins de trois ans sera interdite par les ports d’Alger et d’Oran.

De plus, l’embarquement des véhicules utilitaires sera interdit vers tous les ports algériens. Ces mesures concernent plusieurs compagnies maritimes, dont Algérie Ferries, Corsica Linea, et Baleària, et visent à réguler le trafic maritime durant cette période estivale.