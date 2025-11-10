Balearia offre une bouffée d’air frais avec des tarifs réduits pour les traversées Espagne-Algérie

Profitez d’une nouvelle offre exceptionnelle de Balearia, la compagnie maritime qui relie l’Espagne à l’Algérie.

Avec des réductions allant jusqu’à 25% pour les voyages en famille et une flexibilité sur le choix des ports de départ et d’arrivée, cette promotion est une opportunité à ne pas manquer.

25 % Réduction maximale Les familles peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 25% sur les traversées entre l’Espagne et l’Algérie.

Balearia, une bouffée d’air frais pour les voyages en mer

Spécialiste des traversées maritimes entre l’Espagne et l’Algérie, Balearia propose une offre inédite pour les familles.

En effet, la compagnie maritime offre une réduction de 25% sur ses trajets entre ces deux pays pour les réservations effectuées avant le 11 novembre 2025.

Cette promotion est valable pour les voyages aller simple ou aller-retour, avec ou sans véhicule.

Les départs peuvent se faire depuis plusieurs ports espagnols à destination de divers ports algériens. Une occasion unique pour les familles de découvrir ou redécouvrir l’Algérie tout en profitant d’une expérience de voyage en mer exceptionnelle.

J’ai souvent voyagé seul pour affaires, mais cette promotion m’a permis de ramener ma famille pour découvrir l’Algérie. Très pratique et économique. Rachid, 42 ans, entrepreneur

Des tarifs réduits pour tous, c’est possible ?

La réponse est oui avec Balearia ! La compagnie maritime offre une remise de 20% pour une ou deux personnes voyageant sur la même réservation.

20 % Réduction pour petits groupes Pour une ou deux personnes, la remise offerte par Balearia est de 20%, rendant le voyage accessible même aux petites familles.

Pour les groupes de trois personnes ou plus, la remise s’élève à 25%. Ces offres sont valables pour les traversées avec ou sans véhicule, permettant ainsi à tous de profiter de ces tarifs avantageux.

Nous avons réservé pour nos trois enfants et profité de la remise de 25%. Le voyage s’est déroulé sans encombre et les enfants ont adoré l’expérience en mer ! Amel, 34 ans, mère de famille

Ces voyages peuvent être effectués jusqu’en juin 2026.

Cependant, il faut noter que les réservations faites dans le cadre de cette offre ne peuvent pas être annulées.

De plus, en cas de modification de la réservation, des différences tarifaires peuvent s’appliquer.

Comment profiter au mieux de votre voyage avec Balearia ?

Pour bénéficier des offres de Balearia, assurez-vous que votre itinéraire correspond aux options disponibles.

Les ports de départ en Espagne incluent Barcelone et Valence, tandis qu’en Algérie, vous pouvez arriver à Alger, Oran ou Mostaganem.

Notez que la réduction famille s’applique uniquement aux réservations de trois personnes ou plus.

Pour obtenir des informations détaillées sur les itinéraires, horaires, disponibilité des places et services à bord, consultez le site officiel de Balearia ou contactez leur service clientèle. Ainsi, vous pourrez planifier votre voyage en toute sérénité.