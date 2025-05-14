Baleària : Profitez d’une réduction exceptionnelle de 25% sur vos trajets Espagne-Algérie dès maintenant!

Baleària, la compagnie maritime leader en Espagne, vous offre une opportunité à ne pas manquer. Si vous envisagez de voyager entre l’Espagne et l’Algérie, c’est le moment idéal pour réserver votre billet. Profitez d’une réduction exceptionnelle de 25% sur vos trajets. Que ce soit pour des vacances, un voyage d’affaires ou une visite familiale, cette offre est faite pour vous.

Découvrez dans cet article comment bénéficier de cette promotion alléchante et faire des économies sur votre prochain voyage.

Baleària lance une offre estivale pour les voyages entre l’Espagne et l’Algérie

La compagnie maritime espagnole Baleària a dévoilé une offre promotionnelle séduisante pour l’été 2025, destinée aux voyageurs désirant se rendre en Algérie depuis l’Espagne. Cette initiative, offrant des réductions allant jusqu’à 25%, vise à encourager les déplacements entre ces deux pays durant la saison touristique.

L’offre est valable pour des réservations aller-retour, avec ou sans véhicule, et s’adresse aussi bien aux nouveaux clients qu’aux membres du Baleària Club. Les voyageurs ont jusqu’au 20 mai 2025 pour profiter de cette offre, applicable aux voyages entre le 16 juin et le 19 septembre 2025.

Modalités de l’offre promotionnelle de Baleària

Pour bénéficier de cette offre, les voyageurs doivent effectuer une réservation aller-retour avant le 20 mai 2025. Deux niveaux de réduction sont proposés : 20% pour les non-membres avec le code ARGELIA20 et 25% pour les membres du club ou les nouvelles inscriptions, uniquement sur les réservations en cabine. L’offre est exclusivement applicable aux traversées vers l’Algérie et n’est pas cumulable avec d’autres promotions.

Les réservations avec retour OPEN ne sont pas autorisées et les annulations ne sont pas permises. Cependant, des modifications restent possibles sous réserve d’une différence tarifaire. Il est conseillé de réserver rapidement pour garantir son voyage aux meilleurs tarifs.

Renforcement des liaisons maritimes Baleària pour l’été 2025

En préparation de la saison estivale 2025, Baleària a décidé d’intensifier ses traversées entre l’Espagne et l’Algérie, avec jusqu’à cinq départs hebdomadaires dès juin. Parmi les nouveautés, on note l’ouverture de la ligne Oran-Barcelone chaque jeudi à partir du 19 juin, ainsi que la liaison Alger-Barcelone qui proposera un départ chaque samedi.

Les voyageurs pourront également profiter de la ligne Alger-Valence tous les mardis, et celle d’Oran-Valence chaque jeudi. Ces nouvelles rotations viennent compléter la ligne existante entre Valence et Mostaganem, en service depuis 2016.