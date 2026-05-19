Baleària réduit ses tarifs estivaux pour l’Algérie, une aubaine pour les voyageurs en quête d’évasion

Découvrez l’offre estivale exceptionnelle de Baleària pour 2026, avec des réductions attractives sur les traversées entre l’Espagne et l’Algérie.

Profitez de tarifs avantageux pour planifier vos voyages estivaux, grâce à des remises exclusives et des options de paiement flexibles. Ne manquez pas cette opportunité limitée pour explorer de nouvelles destinations.

Baleària casse les prix pour l’été 2026

La compagnie maritime Baleària lance une offre spéciale pour l’été 2026, permettant aux voyageurs de bénéficier de réductions sur les traversées entre l’Espagne et l’Algérie.



Deux niveaux de remise sont proposés : 20 % avec le code ETE20 et 25 % pour les membres du Baleària Club. Cette promotion est valable pour les réservations effectuées entre le 17 et le 20 mai 2026.

Les billets achetés durant cette période peuvent être utilisés tout au long de la saison estivale. Les traversées concernées incluent les liaisons Barcelone-Alger, Barcelone-Oran et Valence-Mostaganem, avec cinq départs hebdomadaires.

Comment profiter de cette offre exceptionnelle ?

Pour bénéficier de cette offre, réservez entre le 17 et le 20 mai 2026 en utilisant le code ETE20 pour une remise de 20 %, ou inscrivez-vous au Baleària Club pour obtenir 25 %.

Les traversées concernées sont Barcelone-Alger, Barcelone-Oran et Valence-Mostaganem, avec cinq départs par semaine, offrant ainsi une flexibilité de choix.

Les places sont limitées et les annulations ne sont pas autorisées. Cependant, vous pouvez modifier vos dates ou itinéraires, bien que des ajustements tarifaires puissent s’appliquer. Profitez de modalités de paiement flexibles via PayPal pour faciliter votre réservation.

Une opportunité à ne pas manquer

L’annonce du 17 mai 2026 sur le site de Baleària présente une occasion unique pour les voyageurs en quête d’évasion estivale. Avec des réductions allant jusqu’à 25 %, cette offre est idéale pour planifier des vacances inoubliables.

Cependant, il est crucial de noter que les offres ne sont pas cumulables, et l’adhésion au Baleària Club est indispensable pour bénéficier de la remise maximale.

Ne laissez pas passer cette chance exceptionnelle ! Les réservations sont ouvertes pour une durée limitée, et les places sont restreintes. Agissez rapidement pour garantir votre voyage à des tarifs avantageux et profiter pleinement de l’été.