Bangoura, le sauveur inattendu du MCA dans un match haletant contre le CRB

Le Mouloudia d’Alger a su renverser la vapeur lors du derby face au CR Belouizdad, remportant une victoire 2-1 malgré des obstacles.


Un match marqué par le retour en force de Saliou Bangoura et des incidents notables sur le terrain. Le MCA conforte ainsi sa place de leader du championnat.

Le CRB ouvre le score, mais le MCA réplique rapidement

Le match a commencé avec une intensité palpable. Le CR Belouizdad a pris l’avantage en premier grâce à un but de El Mellali.


Suite à une perte de balle du Mouloudia, El Mellali a su exploiter cette opportunité pour marquer et donner l’avantage à son équipe.

Cependant, le Mouloudia n’a pas tardé à réagir. Malgré un hors-jeu initialement sifflé par l’arbitre, Bayazid a réussi à égaliser rapidement pour le MCA. Cette égalisation rapide a redonné espoir au Mouloudia et a relancé le match.

Bangoura, le héros inattendu du match !

La deuxième mi-temps a vu un Mouloudia déterminé à prendre l’avantage. Malgré une occasion manquée par El Melali, l’équipe a su rebondir grâce à l’entrée en jeu du trio ivoiro-guinéen.


C’est alors que Saliou Bangoura, absent des terrains depuis juin pour cause de blessure, a marqué son premier but de la saison à la 81e minute.

Ce but décisif a permis au Mouloudia de prendre l’avantage et de s’imposer dans ce derby crucial.

Des incidents de fin de match qui n’entachent pas la victoire du MCA

La fin du match a été marquée par des événements regrettables. Abdellaoui, le capitaine du MCA, a été expulsé suite à une faute sur l’attaquant tunisien Ben Hamouda. Cette expulsion a créé une tension palpable sur le terrain.

De plus, Alexis Guendouz, le gardien international, a dû quitter le terrain sur blessure. Malgré ces incidents, le MC Alger a su maintenir son avance et remporter le match. Avec cette victoire, le MCA conforte sa place en tête du championnat, trois points devant son poursuivant et avec trois matchs en retard.

