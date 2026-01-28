Bank of Africa ouvre de nouvelles perspectives aux TPME avec son initiative PME INVEST by BOA

BANK OF AFRICA lance PME INVEST by BOA, une offre globale pour soutenir les projets d’investissement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Charte de l’Investissement, visant à dynamiser l’investissement productif et la création d’emplois.

L’offre combine des solutions de financement diversifiées et un écosystème global d’accompagnement pour les entreprises.

PME INVEST by BOA : une initiative révolutionnaire pour les TPME

La BANK OF AFRICA (BOA) a lancé une initiative novatrice, PME INVEST by BOA, destinée à soutenir les projets d’investissement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).

Cette offre globale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’Investissement, un pilier structurant de la stratégie nationale visant à dynamiser l’investissement productif et la création d’emplois.

Conçue comme une solution intégrée, PME INVEST by BOA propose une gamme complète de dispositifs adaptés aux besoins des entreprises.

Elle combine des solutions de financement diversifiées et l’accès aux primes à l’investissement accordées par les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), renforçant ainsi l’engagement historique de la BOA en faveur des TPME.

Un écosystème d’accompagnement global pour les PME

Au-delà du financement, PME INVEST by BOA offre un écosystème complet d’accompagnement.

Il comprend un programme d’appui structuré et l’expertise des équipes de la BANK OF AFRICA, déployées à l’échelle nationale pour soutenir les PME dans leurs projets.

Les entreprises bénéficient également d’un accès privilégié aux Business Meetings régionaux et aux Green Business Meetings, ainsi qu’au Club Investissement PME.

Ce club est une plateforme de développement des compétences, proposant des formations, ateliers et séances de coaching pour transformer les projets d’investissement en réalisations concrètes et durables.

Le Club Investissement PME : un tremplin pour la compétitivité des entreprises

Le Club Investissement PME, lancé lors de l’événement institutionnel du 26 janvier 2026 à Casablanca, est une plateforme d’accompagnement unique.

Il propose des formations, ateliers et séances de coaching, permettant aux entreprises de monter en compétences et de concrétiser leurs projets d’investissement.

L’ambition de BANK OF AFRICA est claire : se positionner comme un acteur bancaire de référence et un catalyseur de l’investissement des TPME.

En contribuant à la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’Investissement, elle participe activement au développement d’une croissance inclusive et durable.