Banque d’Algérie : Nouvelles mesures pour sauver les banques en crise, voici les détails

Face à une crise bancaire sans précédent, la Banque d’Algérie a récemment dévoilé un ensemble de mesures visant à stabiliser le secteur financier du pays. Ces nouvelles directives, qui ont pour objectif de renforcer la résilience des banques face aux défis économiques actuels, suscitent déjà de nombreuses réactions. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir en détail ces mesures et leurs implications potentielles pour l’économie algérienne.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette initiative majeure de la Banque d’Algérie et son impact sur le paysage financier national.

La Banque d’Algérie établit les conditions pour l’apport de liquidité d’urgence aux banques en difficulté

La Banque d’Algérie a récemment publié un nouveau règlement définissant les critères d’accès à un apport de liquidité d’urgence pour les banques confrontées à des problèmes temporaires. Selon ce règlement, une banque est considérée comme solvable si elle présente une perspective crédible de maintenir ou de restaurer ses ratios de solvabilité à court terme conformément aux normes en vigueur.

Elle est jugée viable si elle peut assurer une rentabilité suffisante à long terme sans nécessiter de recapitalisation constante. L’octroi de cet apport de liquidité est conditionné par la présentation de garanties appropriées par la banque en difficulté.

Modalités de l’apport de liquidité d’urgence : taux, conditions et durée

Le taux de l’apport de liquidité d’urgence est égal au taux de la facilité de prêt marginal, augmenté d’une marge fixée par la Banque d’Algérie. Pour en bénéficier, une banque doit soumettre un plan d’action crédible incluant un plan de financement pour rétablir sa stabilité financière. L’apport est accordé après signature d’une convention entre la Banque d’Algérie et la banque concernée, dont la validité ne peut excéder six mois.

Toutefois, à la demande de la banque bénéficiaire, cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période maximale de six mois, à la discrétion de la Banque d’Algérie.

Le plafond de l’apport de liquidité d’urgence et son adaptation à la finance islamique

La Banque d’Algérie détermine le montant maximal de l’apport de liquidité d’urgence sur une période de trente jours, en se basant sur une estimation des flux nets de la banque et de ses besoins prévisionnels. Cet apport ne peut être fourni qu’après obtention de la garantie de l’Etat.

Par ailleurs, la Banque d’Algérie adapte cet apport aux spécificités des banques opérant dans le domaine de la finance islamique. Enfin, elle est tenue d’informer le ministère des finances de toute opération d’apport de liquidité d’urgence effectuée.