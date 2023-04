Banque mondiale : amélioration des prévisions de croissance pour l’Algérie en 2023

Un récent rapport de la Banque mondiale concernant les économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a révélé que l’Algérie devrait connaître une amélioration de ses prévisions de croissance économique pour l’année 2023.

Le rapport initial prévoyait une croissance d’environ 2% d’ici la fin de l’année 2023, alors qu’un taux de 3,1% avait été enregistré en 2022. Les attentes devraient s’améliorer grâce aux efforts de l’Europe pour diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie, ce qui aura un impact positif sur les investissements.

Les facteurs clés de cette accélération

Diversification des sources d’approvisionnement en énergie de l’Europe

Amélioration des relations commerciales entre l’Algérie et ses partenaires

Stabilité politique et sécuritaire dans la région

Investissements étrangers et locaux dans le secteur de l'énergie

Mesures gouvernementales favorisant la croissance économique Le rôle de la Banque mondiale dans le développement économique de l'Algérie La Banque mondiale joue un rôle important dans le développement économique de l'Algérie en finançant divers projets et en fournissant des conseils techniques. Par exemple, l'État du Sénégal et la Banque mondiale ont récemment signé un accord de financement d'un montant de 91 milliards de francs CFA pour l'accélération de la stratégie sénégalaise de développement de l'économie numérique. De tels accords permettent aux pays de mettre en œuvre des projets d'accélération et de diversification économiques, favorisant ainsi la croissance. Les domaines clés de collaboration entre la Banque mondiale et l'Algérie Développement de l'économie numérique

Renforcement des infrastructures énergétiques et de transport

Amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle

Promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation

Soutien au secteur agricole et à la sécurité alimentaire

L'Algérie comparée aux autres puissances économiques africaines

Selon une nouvelle carte Risque Pays publiée par Allianz Trade pour le premier trimestre 2023, le Maroc décroche la meilleure note parmi les grandes puissances économiques en Afrique en termes de risque pays, devant le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Le Maroc, avec sa note B3, se classe dans le Top 3 des pays africains qui résistent mieux à la crise, derrière le Botswana et ex æquo avec l'île Maurice. Ce classement tient compte de plusieurs critères, tels que les données économiques, politiques et financières.

Avec un « B3 », le Maroc décroche la meilleure note parmi les grandes puissances économiques en Afrique en termes de risque pays, devant le Nigeria (D3), l'Afrique du Sud (C3), l'Égypte (D4) et l'Algérie (C3).

Les défis à surmonter pour soutenir la croissance économique en Algérie

Malgré les prévisions optimistes pour l'accélération de la croissance économique en Algérie en 2023, le pays doit relever plusieurs défis pour maintenir cette dynamique positive. Parmi ces défis figurent :

La diversification de l’économie, notamment en réduisant la dépendance aux hydrocarbures

L'amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes sur les marchés internationaux

Le renforcement du cadre juridique et réglementaire pour attirer davantage d'investissements étrangers

La création d'emplois durables, en particulier pour les jeunes et les femmes

La lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance publique

En conclusion, les perspectives économiques de l'Algérie pour 2023 s'annoncent prometteuses, grâce notamment à l'accélération de la croissance économique prévue par la Banque mondiale. Toutefois, il est essentiel que le pays continue à travailler sur la diversification de son économie, l'amélioration de ses relations commerciales et la mise en place de réformes structurelles pour soutenir cette croissance sur le long terme.

