Banque mondiale : un soutien financier colossal de 250 millions de dollars pour le Maroc, une avancée majeure en protection sociale

La Banque mondiale vient de franchir une étape significative dans son engagement envers le Maroc, avec un soutien financier impressionnant de 250 millions de dollars. Cette manœuvre stratégique vise à renforcer la protection sociale du pays, marquant ainsi une avancée majeure dans ce domaine. Découvrez comment cette initiative pourrait transformer le paysage social marocain et quels sont les objectifs précis de cette aide financière massive.

Restez connecté pour comprendre l’impact potentiel de cette décision sur l’économie marocaine et la vie quotidienne de ses citoyens.

La Banque mondiale finance la réforme de la protection sociale au Maroc

La Banque mondiale a accordé un financement de 250 millions de dollars pour appuyer la réforme en cours de la protection sociale au Maroc. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui au renforcement des filets de protection sociale pour le développement humain, vise à améliorer l’efficacité du système de protection sociale marocain. L’objectif est d’améliorer l’accès et la distribution des transferts monétaires, tout en élargissant les prestations sociales pour les ménages vulnérables.

Ce financement intervient alors que le Maroc a réalisé des progrès significatifs sur les plans économique et social au cours des deux dernières décennies, grâce notamment à des réformes de la protection sociale.

Les avancées et défis de la protection sociale au Maroc

Au cours des vingt dernières années, le Maroc a réalisé des avancées économiques et sociales notables, en grande partie grâce à des réformes de la protection sociale. Ces réformes ont permis d’améliorer le niveau de vie et d’élargir l’accès aux services essentiels.

Cependant, le pays fait face à des défis persistants tels que le taux de chômage élevé et la faible participation des femmes sur le marché du travail. Malgré ces obstacles, le Maroc reste fermement engagé en faveur d’une croissance inclusive. Il s’efforce de surmonter ces défis pour continuer à réduire la pauvreté et renforcer la résilience, notamment dans les zones rurales.

Le rôle de l’ANSS et les objectifs du projet soutenu par la Banque mondiale

Le projet financé par la Banque mondiale a pour but de renforcer les capacités de l’Agence nationale du soutien social (ANSS) dans la mise en œuvre du programme d’aides sociales directes. Il vise à améliorer l’accès des ménages pauvres et vulnérables à une aide monétaire, tout en favorisant leur inclusion socioéconomique grâce à un meilleur accès aux services sociaux et à des programmes d’inclusion économique productive.

Le projet ambitionne également de promouvoir l’accès à l’emploi et aux services de soins pour augmenter la participation des femmes et des jeunes à la vie active.