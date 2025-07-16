Banque Saham : une augmentation stratégique de sa part dans Eqdom, voici les détails

L’actualité financière est marquée par une manœuvre stratégique de la Banque Saham. Cette dernière a décidé d’augmenter sa participation dans Eqdom, une entreprise leader dans le domaine du crédit à la consommation au Maroc. Cette décision, qui s’inscrit dans une perspective de renforcement de son positionnement sur le marché, suscite un vif intérêt. Quels sont les enjeux de cette opération ? Quelles pourraient être les retombées pour les deux entités concernées ?

Cet article vous propose de découvrir les détails de cette augmentation de part et d’en comprendre les implications.

Saham Bank renforce sa position dans Eqdom avec une participation de 57%

La banque Saham a récemment fait part de l’augmentation de sa participation directe dans la société Eqdom, atteignant désormais 57% du capital social et des droits de vote, soit un total de 951.981 actions. Cette augmentation est le fruit de l’acquisition de 51.812 actions Eqdom auprès d’Investima le 7 juillet 2025.

Les titres acquis, qui représentent 3,1% du capital et des droits de vote, ont été obtenus pour un montant total de 51.143.540 dirhams. Cette opération s’inscrit dans le cadre des engagements pris par Saham Bank lors de l’Offre Publique d’Achat (OPA) visant Eqdom, société spécialisée dans l’équipement domestique et ménager.

Moulay Hafid Elalamy acquiert 12% du capital de Saham Bank

En plus de renforcer sa position dans Eqdom, Saham Bank a également vu une évolution significative de son actionnariat. En effet, M. Moulay Hafid Elalamy a finalisé l’achat de 2.460.000 actions de la banque auprès de Deveco Souss le 10 avril 2025. Cette acquisition, qui représente 12% du capital social et des droits de vote de Saham Bank, a été conclue pour un montant total de 1.552.112.400 dirhams.

Ces changements majeurs ont été annoncés par la banque conformément à la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux articles 2.19 et suivants de la circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 sur les opérations et informations financières.

Annonce officielle des évolutions par Saham Bank

Conformément à la loi n°44-12 et aux articles 2.19 et suivants de la circulaire de l’AMMC n°03/19, Saham Bank a officiellement annoncé ces deux importantes évolutions financières. Ces annonces, essentielles pour les investisseurs et le marché financier, garantissent la transparence et la conformité des opérations.

Elles permettent également aux acteurs du marché d’évaluer précisément la position de Saham Bank. En respectant scrupuleusement les réglementations en vigueur, la banque renforce sa crédibilité et son attractivité auprès des investisseurs potentiels, tout en assurant une information claire et précise à ses actionnaires actuels.