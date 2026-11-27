Approuvé le 28 octobre par le Fonds vert pour le climat, le premier projet de ce fonds onusien en Algérie engage 99,5 millions de dollars sur sept ans dans la steppe du Barrage vert.

Le dossier de financement validé par son conseil d’administration précise qui paie chaque volet, les superficies traitées wilaya par wilaya et les réformes prévues pour les éleveurs.

L’État finance l’eau et les revenus, le Fonds la restauration

Le montage associe un don de 43 millions de dollars du Fonds vert et 56,5 millions apportés par l’État algérien à travers la Direction générale des forêts (DGF), soit 57 % du coût total. Les deux bailleurs ne couvrent pas les mêmes postes.

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La remise en état des parcours, des forêts et des dunes est évaluée à 28,9 millions de dollars, dont 22 millions pris en charge par le Fonds. Les pistes et les ouvrages hydrauliques et agricoles, chiffrés à 18,8 millions, reposent presque entièrement sur la contribution nationale.

Celle-ci porte aussi 21,3 des 30,8 millions destinés à diversifier les revenus des ménages ruraux grâce aux modules d’élevage, au fourrage hydroponique, aux vergers et aux kits solaires. Le volet réglementaire et l’information climatique, près de 2,9 millions, sont payés en totalité par le don. La FAO, entité accréditée auprès du Fonds, supervise l’ensemble que la DGF exécute avec le bureau de l’organisation à Alger.

Six wilayas, trois pépinières et 12,7 millions de plants

Le périmètre retenu couvre 454 138 hectares dans douze communes pilotes, réparties entre Naâma et El Bayadh à l’ouest, M’Sila et Djelfa au centre, Tébessa et Khenchela à l’est. Le Barrage vert, lancé au début des années 1970 et dont la relance a été engagée en octobre 2023 à Djelfa, s’étend selon le dossier sur quelque 4,7 millions d’hectares répartis entre 13 wilayas et 187 communes.

Djelfa et El Bayadh, que doit relier une nouvelle ligne ferroviaire, accueilleront deux des trois pépinières permanentes prévues, la troisième ouvrant à Khenchela. Gérées par des groupes communautaires majoritairement féminins, elles produiront environ 12,7 millions de plants forestiers, fourragers et fruitiers.

Le programme compte 28 491 hectares de parcours en pâturage rotatif, 1 145 hectares reboisés en essences locales et 3 150 hectares de dunes à fixer dans quatre wilayas. M’Sila reçoit la plus grande part des 12 524 hectares de soins sylvicoles, soit 4 285 hectares.

Code pastoral, observatoire à Djelfa et six filières

Le projet accompagne la révision du code pastoral de 1975 et introduit un premier système de concessions pastorales, testé dans les douze communes pilotes avec des charges en bétail fixées sur des bases scientifiques et des rotations saisonnières.

Un observatoire climatique et écologique sera installé à Djelfa en partenariat avec l’USTHB, l’université de Djelfa et l’Institut national de la recherche agronomique. Six stations agrométéorologiques automatiques, une par wilaya, alimenteront des bulletins relayés par une application mobile et par les radios locales.

Six filières résistantes à la sécheresse recevront un appui, la figue de Barbarie, l’olive, le romarin, la laine, l’alfa et la menthe poivrée. Le dossier évalue à 17 189 les opportunités d’emploi créées et à 142 433 les bénéficiaires directs, dont 38,6 % de femmes. La note conceptuelle avait été déposée auprès du Fonds en juin 2018, et la fiche du projet ne mentionne pas encore de date de démarrage des travaux.

Sources