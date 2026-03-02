Batna fait couler l’or vert avec une production record de 5,6 millions de litres d’huile d’olive

La wilaya de Batna en Algérie a connu une augmentation significative de sa production d’huile d’olive pour la saison agricole 2025-2026, grâce à une récolte d’olives plus abondante et à l’efficacité des pressoirs locaux. Cette croissance reflète le potentiel de cette région riche en oliveraies.

Batna, le nouvel eldorado de l’huile d’olive ?

La wilaya de Batna se distingue par son rôle prépondérant dans la production d’huile d’olive en Algérie.

Cette région a atteint un record impressionnant lors de la saison agricole 2025-2026, avec une production de 5,643 millions de litres d’huile d’olive.

5,643 millions de litres Volume d’huile d’olive atteint par Batna durant la saison agricole 2025-2026, un niveau jamais enregistré auparavant.

Cette performance remarquable représente une augmentation significative de 1,372 million de litres par rapport à la saison précédente.

Cette hausse est attribuée à une récolte d’olives plus abondante durant cette saison, avec une augmentation de 31.532 quintaux par rapport à l’année précédente.

Les facteurs de cette croissance impressionnante

L’augmentation de la récolte d’olives est l’un des principaux facteurs de cette hausse de production. En effet, la saison agricole 2025-2026 a vu une augmentation de 31.532 quintaux d’olives par rapport à l’année précédente. Cette abondance de matière première a permis d’accroître considérablement la production d’huile.

Par ailleurs, les 32 pressoirs répartis dans plusieurs communes reconnues pour leur production oléicole ont joué un rôle crucial.

Ces installations ont assuré la transformation efficace des olives en huile, contribuant ainsi à l’augmentation globale de la production.

L’avenir de l’or vert à Batna

Actuellement, la wilaya de Batna consacre une superficie de 13.104 hectares à la culture de l’olivier, dont 11.465 hectares sont déjà en production.

Cette vaste étendue témoigne du potentiel considérable de cette région pour la production d’huile d’olive.

Cependant, malgré ces perspectives prometteuses, des défis restent à relever pour maintenir cette croissance.

L’expansion de la superficie cultivée et l’amélioration des techniques de production seront essentielles pour assurer l’avenir de l’or vert à Batna.