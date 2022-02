Batna: terrible scène de bagarre à l’Hôpital Mohamed Boudiaf de Barika !

Le service d’urgence de l’Hopital Mohamed Boudiaf est de nouveau victime d’un saccage. Les photos révélées sur les réseaux sociaux sont choquantes. On vous explique tous les détails à travers cet article !

L’hôpital a été vandalisé

Une terrible bagarre a eu lieu dans les urgences de l’hôpital Mohamed Boudiaf à Batna, et plus précisément de Barika. Selon les témoignages, un groupe d’individus non identifiés ont tout saccagé.

La confusion a rapidement régné dans le pavillon concerné. Pour preuve, des images sont rendues publiques sur internet. On y voit le désordre avec des matériels médicaux et des lits ravagés. Une patiente immobilisée et terrifiée dans une chambre est également visible dans le cliché.

Néanmoins, il faudrait attendre les enquêtes pour avoir les réponses et les précisions sur le déroulement de la circonstance. Devant cet effroyable évènement, le syndicat algérien des paramédicaux exige une prise de mesures de la part des autorités.

Et ce, pour une durée maximale de 4 jours. Dans le cas contraire, un débrayage général sera déclenché.

Ce n’est pas la première fois

Pour rappel, un scénario similaire s’est déjà produit il y a deux ans dans le même service. Effectivement, l’hôpital de Barika à Batna a fait face à un accident impliquant un jeune homme poignardé dans le cou.

Le corps médical et les patients se sont affolés devant la circonstance. La victime a, quant à lui, été évacuée en urgence au CHU. Elle a frôlé la mort et s’en est heureusement très bien sortie.

Les autorités compétentes se sont rapidement déplacées sur le lieu pour vérifier l’ampleur des dégâts. Durant l’enquête, elles ont procédé au visionnage des caméras de surveillance du service, le coupable a été identifié et arrêté.