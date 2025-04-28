Béchar en effervescence : Tebboune inaugure le début des travaux du stade futuriste

L’effervescence règne à Béchar, ville du sud-ouest de l’Algérie, où le président Abdelmadjid Tebboune a donné le coup d’envoi des travaux d’un stade futuriste. Cette infrastructure sportive promet de révolutionner le paysage architectural de la région et de stimuler l’économie locale. L’annonce de ce projet ambitieux suscite déjà un grand enthousiasme parmi les habitants et les passionnés de sport.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette initiative qui marque une nouvelle étape dans le développement de la ville de Béchar.

Le président Tebboune inaugure les travaux du complexe sportif de Béchar

Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a officiellement donné le coup d’envoi des travaux du futur complexe sportif de Béchar lors de sa visite dans la région. Ce projet majeur, s’étendant sur 83 hectares, est une illustration concrète de la politique d’égalité territoriale du gouvernement, visant à doter toutes les régions du pays, y compris les plus reculées, d’infrastructures modernes et diversifiées.

Le complexe comprendra un stade de football couvert de 25 000 places, un stade d’athlétisme de 6 500 places, une piscine semi-olympique couverte et une salle polyvalente pour les sports en salle.

Avancement des travaux et équipements complémentaires du complexe

Les fondations du stade principal, pièce maîtresse du complexe, sont déjà bien avancées après six mois de travaux. Le site ne se limitera pas à ses installations sportives : il comprendra également un centre médical, une salle de conférence, des restaurants, un parking et divers espaces administratifs.

Ce projet ambitieux transformera Béchar en un véritable hub régional dédié au sport, à la santé et à l’événementiel. Conçu pour répondre aux besoins des clubs locaux, notamment la JS Saoura, ce complexe offrira un outil d’entraînement et de compétition sans précédent dans le sud algérien.

Impact et ambitions du projet pour la dynamique sportive algérienne

Doté d’un budget de 33 milliards de dinars, ce complexe sportif est une véritable aubaine pour les équipes professionnelles et les jeunes talents de la région. Le respect des délais et la qualité des infrastructures sont au cœur des préoccupations. Ce projet s’inscrit dans une volonté gouvernementale de stimuler la dynamique sportive, notamment dans le Sahara.

Après Oran, Alger et Tizi Ouzou, Béchar rejoint le cercle des grandes villes algériennes équipées d’infrastructures sportives de pointe, confirmant une stratégie nationale axée sur l’égalité territoriale et la valorisation des régions du sud.