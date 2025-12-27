Béchir Akremi, l’ex-procureur de la République, reste derrière les barreaux malgré les contestations

La chambre criminelle spécialisée en terrorisme du Tribunal de première instance de Tunis a refusé la libération de l’ex-procureur Béchir Akremi.

Accusé de faux et usage de faux, il est également soupçonné de manipulation de preuves dans le dossier de l’assassinat de Chokri Belaïd.

Béchir Akremi : une demande de libération rejetée

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du Tribunal de première instance de Tunis a refusé la demande de libération de Béchir Akremi, ancien procureur de la République.

Cette décision a été prise dans le contexte d’une affaire portée contre lui par le comité de défense du martyr Chokri Belaïd.

Akremi est accusé de faux et usage de faux, ainsi que de manipulation de preuves et dissimulation d’éléments dans le dossier de l’assassinat de Belaïd. Ces graves accusations ont conduit au rejet de sa demande de libération.

Quel lien entre Béchir Akremi et l’affaire Chokri Belaïd ?

Chokri Belaïd, figure emblématique de la gauche tunisienne, a été assassiné en 2013. Son meurtre a suscité une vive émotion et des interrogations sur les circonstances de sa mort.

Béchir Akremi, alors procureur de la République, est aujourd’hui accusé d’avoir manipulé les preuves et dissimulé des éléments clés de l’enquête.

En outre, Akremi fait face à des accusations de faux et usage de faux. Ces allégations graves ont conduit au rejet de sa demande de libération et ont mis en lumière son implication présumée dans l’obstruction de la justice dans l’affaire Belaïd.

Manipulation de preuves et dissimulation : des accusations graves !

Les accusations portées contre Béchir Akremi sont d’une gravité exceptionnelle. Il est reproché à l’ancien procureur d’avoir manipulé les preuves et dissimulé des éléments essentiels dans le dossier de l’assassinat de Chokri Belaïd.

Ces actes, s’ils sont avérés, constituent une entrave majeure à la justice. Ils pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Akremi, notamment une peine de prison sévère et une atteinte irréparable à sa réputation professionnelle.