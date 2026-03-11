Béjaïa s’active pour faciliter l’accès à ses mines de zinc et de plomb, un nouvel élan pour Amizour et Tala Hamza

L’aménagement de l’accès à la mine de zinc et de plomb d’Amizour et Tala Hamza en Algérie est en cours, un projet stratégique qui promet de dynamiser l’économie locale.

Initié par les autorités supérieures du pays, ce projet vise à extraire annuellement 170.000 tonnes de zinc et 30.000 tonnes de plomb, contribuant ainsi à la valorisation des ressources minières nationales.

Lancement des travaux d’aménagement de la mine de zinc et de plomb à Béjaïa : un projet stratégique en marche !

Les préparatifs pour l’aménagement de l’accès à la mine de zinc et de plomb, située dans les communes d’Amizour et de Tala Hamza, ont débuté.

BEJAIA | L’exploitation de la mine de Zinc et de plomb de Tala Hamza-Amizour (classé 12e en termes de réserves à l’échelle mondiale) sera lancée dans les prochains jours pour un coût d’investissement estimé à 471 millions de dollars. – Ce projet stratégique devrait avoir des… pic.twitter.com/zA5LBp8qyI — Algeria Project (@Algeria3New) March 6, 2026



Le wali de Bejaïa, Kamel Eddine Kerbouche, a donné le coup d’envoi de ces travaux en présence du Directeur général du groupe Sonarem, Reda Belhadj, et du Directeur général de l’ENOF, Fateh Dhrifi.

Ce projet stratégique est mis en œuvre suite aux directives des autorités supérieures du pays. Il vise à valoriser les ressources minières nationales et à créer des opportunités économiques et d’emploi pour la région.

Quels sont les enjeux économiques et sociaux de l’exploitation de cette mine ?

L’exploitation de cette mine revêt une importance stratégique majeure pour le pays. Elle permettra non seulement de valoriser les ressources minières nationales, mais aussi de stimuler le développement économique local.

En effet, ce projet d’envergure vise à produire annuellement au moins 170.000 tonnes de zinc et 30.000 tonnes de plomb.

De plus, il est prévu que ce projet crée un nombre significatif d’emplois, offrant ainsi des opportunités aux jeunes de la région.

Ces aspects soulignent l’importance de ce projet pour la souveraineté économique du pays et le dynamisme de la région de Béjaïa.

Une mine aux réserves impressionnantes, une aubaine pour l’économie algérienne ?

Fateh Dhrifi, directeur général de l’ENOF, souligne l’importance mondiale de cette mine en raison de ses vastes réserves.

Il affirme que ce projet revêt une importance majeure pour l’économie du pays. De plus, le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de lancer ce projet économique prometteur.

En préparation du lancement effectif de l’exploitation de la mine, une réunion de coordination a été présidée par le wali de Bejaïa pour finaliser les dernières dispositions. Cette mine pourrait bien être une véritable aubaine pour l’économie algérienne.