Béjaïa s’apprête à changer de visage avec l’arrivée de trois nouvelles lignes de téléphérique

Béjaïa, ville algérienne en pleine expansion, s’apprête à accueillir trois nouvelles lignes de téléphérique.

Annoncé par le wali Kamel Eddine Karbouche, ce projet ambitieux vise à dynamiser le transport urbain et le tourisme local. Les futures lignes relieront des points stratégiques de la ville, offrant ainsi une nouvelle perspective sur Béjaïa et ses environs.

Béjaïa se métamorphose avec trois nouvelles lignes de téléphérique

La ville de Béjaïa s’apprête à connaître une transformation majeure dans son réseau de transport. Le wali, Kamel Eddine Karbouche, a annoncé le 15 mars 2026 sur la Radio Soummam, l’ajout de trois nouvelles lignes de téléphérique. Ce projet ambitieux est inscrit dans la loi de finances 2026.

Une réunion tenue en février dernier a rassemblé tous les acteurs concernés pour discuter des détails de ce projet.

L’objectif est de renforcer le réseau de transport par câble existant, combinant ainsi transport urbain et tourisme.

Des trajets pensés pour le quotidien et le tourisme

La première ligne de téléphérique prévue reliera la ville à Sidi Boudrahem, un nouveau pôle urbain. Ce trajet a été conçu principalement pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants.

La deuxième ligne, quant à elle, connectera l’ancienne gare routière SNTV au site touristique de Yemma Gouraya. Elle servira à la fois pour les trajets quotidiens et pour l’accès au site touristique.

Enfin, la troisième ligne partira de la Brise de Mer pour atteindre le Pic des Singes. Cette ligne sera essentiellement axée sur le tourisme, offrant aux passagers des vues imprenables sur la côte.

Une réunion de coordination pour le suivi des projets

Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, a présidé une réunion de coordination ce dimanche.

Cette rencontre avait pour objectif le suivi des projets de transport guidé en cours, dont celui de Béjaïa.

Lors de cette réunion, tenue au siège du ministère, l’état d’avancement des travaux a été discuté. Les perspectives futures dans ce domaine ont également été abordées, ouvrant la voie à de nouvelles initiatives ambitieuses pour le transport et le tourisme.