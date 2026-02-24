Belaïli, le footballeur algérien, envisage de lancer une Académie Juventus en Algérie pour former les talents de demain

L’international algérien Youcef Belaïli a récemment annoncé son projet d’ouvrir une Académie Juventus en Algérie en 2026.

Cette initiative, qui vise à développer le football national et soutenir les jeunes talents issus de milieux modestes, pourrait marquer un tournant dans la formation des jeunes joueurs en Algérie.

Youcef Belaïli, un rêve devenu réalité pour le football algérien

Le footballeur international algérien Youcef Belaïli, formé au MC Oran, est une figure emblématique du football national.

#Belaili a annoncé ce soir en live sur Samira TV l’ouverture prochaine d’une académie de football à #Oran en collaboration avec #Juventus Turin en 2026 🇩🇿🏟️

#Belaili a annoncé ce soir en live sur Samira TV l'ouverture prochaine d'une académie de football à #Oran en collaboration avec #Juventus Turin en 2026 🇩🇿🏟️

Une excellente nouvelle pour les jeunes talents algériens, qui pourront se développer et partir plus facilement vers Turin



Confronté aux défis inhérents à la formation des jeunes talents en Algérie, il a su se forger une vision ambitieuse pour l’avenir du sport dans son pays.

Son parcours, marqué par la persévérance et la détermination, est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes.

Animé par une volonté sociale autant que sportive, Belaïli envisage de contribuer au développement du football algérien en créant une Académie Juventus.

Ce projet structurant vise à offrir un cadre stable et professionnel aux jeunes footballeurs issus de milieux modestes, tout en leur garantissant une formation de qualité selon les standards d’un grand club européen.

Une Académie Juventus pour soutenir les jeunes talents algériens

L’Académie Juventus, projet ambitieux de Belaïli, vise à combler le déficit structurel du football algérien.

En offrant un environnement stable et professionnel, l’académie permettra aux jeunes issus de milieux modestes d’accéder à une formation de haut niveau.

Cette initiative est guidée par une volonté sociale forte, celle de donner une chance à tous les talents, indépendamment de leur origine.

La formation sera encadrée selon les standards de la Juventus FC, un club européen de renom. Ainsi, les jeunes footballeurs bénéficieront d’un enseignement de qualité, propice à leur épanouissement sportif et personnel.

El-Behya, le berceau d’un projet révolutionnaire

Le choix d’El-Behya comme point de départ pour ce projet n’est pas anodin. Belaïli, natif de cette ville, souhaite y ancrer son initiative avant de l’étendre à Alger. Cette démarche pourrait marquer un tournant dans la formation des jeunes joueurs en Algérie.

En effet, l’académie prévoit une expansion future vers la capitale, donnant ainsi une dimension nationale à ce projet.

Cela permettra d’atteindre un plus grand nombre de jeunes talents et de contribuer significativement au développement du football algérien.