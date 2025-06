Belgique : Nouveau centre de traitement des visas à Rabat, une avancée majeure pour les demandeurs

La Belgique franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de ses services consulaires au Maroc. Un nouveau centre de traitement des visas vient d’ouvrir ses portes à Rabat, promettant une avancée significative pour les demandeurs. Cette initiative vise à faciliter le processus de demande de visa pour les citoyens marocains souhaitant se rendre en Belgique. Découvrez dans cet article comment ce nouveau centre va transformer l’expérience des demandeurs de visa et quels sont les avantages qu’il offre.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette évolution majeure dans les relations entre la Belgique et le Maroc.

Inauguration d’un nouveau centre de traitement des visas belges à Rabat

Un nouveau centre dédié à la collecte et au traitement des demandes de visa pour la Belgique a été inauguré à Rabat, plus précisément au TLS-Millenium Business Centre. L’événement a vu la présence de plusieurs personnalités dont Joris Salden, directeur général des Affaires consulaires du service public fédéral aux Affaires étrangères en Belgique, Gilles Heyvaert, ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, et Bassem Missaoui, directeur général de zone Afrique du Nord et de l’Ouest de TLS contact.

Ce nouveau centre vient compléter celui de Casablanca, dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services consulaires et de garantir un service transparent, professionnel, fiable et accessible.

Un service dédié aux étudiants pour faciliter leurs démarches de visa

Dans un premier temps, le centre TLS de Rabat sera exclusivement réservé aux étudiants souhaitant faire une demande de visa d’études. Cette initiative vise à simplifier leur parcours. Auparavant, les étudiants devaient se rendre à Casablanca pour déposer leurs dossiers, puis à Rabat pour compléter un questionnaire « études ». Désormais, toutes ces démarches peuvent être effectuées à Rabat en une seule journée.

Le dépôt du dossier à TLS Rabat sera suivi d’un questionnaire à l’ambassade de Belgique à Rabat. Ce nouveau processus représente un allégement significatif des procédures et permet un traitement plus efficace des dossiers grâce au système de digitalisation mis en place.

La digitalisation pour une gestion optimale des demandes de visa

L’implémentation d’un système de digitalisation au sein du centre TLS de Rabat est un pas vers une gestion plus efficace des demandes de visa. Ce système, basé sur des logiciels dédiés et une infrastructure numérique, permettra de traiter les dossiers de manière plus rapide et précise.

L’ambassade de Belgique au Maroc, qui traite chaque année plus de 20 000 demandes de visa, voit ce chiffre augmenter constamment. Cette digitalisation s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration continue des services consulaires, visant à répondre de manière optimale à la demande croissante.