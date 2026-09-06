Belhocine débute en beauté avec la JS Kabylie et suscite l’espoir des supporters

La JS Kabylie entame la saison 2026 de Ligue 1 Mobilis avec une victoire prometteuse contre le MB Rouissat.

Sous la direction de Karim Belhocine, l’équipe affiche une défense solide et un pressing collectif efficace, malgré un manque de réalisme offensif. Cette performance nourrit l’espoir d’un retour au sommet.

Débuts prometteurs pour Belhocine

La JS Kabylie a entamé sa saison en Ligue 1 Mobilis par une victoire serrée mais significative contre le MB Rouissat (1-0), marquant ainsi les débuts réussis de Karim Belhocine en tant qu’entraîneur.

La JSK de Karim Belhocine 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 grâce à un beau but de Belhocini, les canaris sont 𝗣𝗥𝗘̂𝗧𝗦 à faire une grosse saison. pic.twitter.com/IoAB5SEzMW — 𝗔𝗰𝘁𝘂 𝗗𝗭 ☪︎ (@ActuDZ_) September 4, 2026

Cette première victoire a insufflé un vent d’optimisme parmi les supporters, qui ont pu apprécier une équipe dynamique et des recrues déjà bien intégrées.

Sous la direction de Belhocine, l’équipe a montré un jeu collectif solide, avec un pressing efficace qui a maintenu l’adversaire à distance.

Cette performance prometteuse a créé une atmosphère positive autour du club, ravivant l’espoir d’une saison fructueuse.

Intégration réussie des nouvelles recrues

Les nouvelles recrues de la JS Kabylie ont rapidement trouvé leur place au sein de l’équipe, contribuant à la performance collective lors du match contre le MB Rouissat.

La charnière centrale, composée de Benchaa et Cherifi, a joué un rôle clé en maintenant une défense solide et en soutenant le pressing haut de l’équipe.

🎥 La frappe de Abdennour Belhocini qui transperce les filets pour le premier but de notre saison ! 💥 pic.twitter.com/aif4U2NFHB — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) September 4, 2026



En attaque, Belhocini, arrivé du CR Belouizdad, a marqué le but décisif, illustrant son potentiel à devenir un atout majeur. L’association de Bada et Benchamma au milieu de terrain a également apporté équilibre et fluidité, renforçant la dynamique positive de l’équipe.

Une défense solide, mais un réalisme offensif à améliorer

La défense de la JS Kabylie, orchestrée par la nouvelle charnière Benchaa-Cherifi, a été impériale, repoussant efficacement les assauts adverses et permettant à l’équipe de dominer le jeu.

Leur positionnement haut a été crucial pour maintenir la pression sur le MB Rouissat, limitant leurs opportunités offensives.

Cependant, malgré de nombreuses occasions créées, l’équipe a peiné à concrétiser ses actions. Ce manque de réalisme offensif a retardé l’ouverture du score, jusqu’à ce que Belhocini, bien servi par Benchamma, trouve enfin le chemin des filets à la 40e minute.