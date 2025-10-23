Belle avancée pour les patients atteints de cancer, la CNAS dévoile une nouvelle mesure d’accompagnement

La Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) s’associe à plusieurs hôpitaux pour offrir un traitement gratuit par radiothérapie aux enfants atteints de cancer.
Cette initiative, supervisée par les ministres du Travail et de la Santé, répond aux instructions du Président Tebboune et marque une avancée significative vers une couverture médicale plus juste en Algérie.
Un partenariat prometteur pour le traitement des enfants atteints de cancer
La Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) a conclu un accord de collaboration avec plusieurs hôpitaux publics et privés. L’objectif est d’offrir des soins par radiothérapie aux enfants souffrant de cancer.
Cette initiative a été supervisée par Abdelhak Saihi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et Mohamed Seddik Aït Messaoudène, ministre de la Santé.
Ce partenariat s’aligne sur les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui insiste sur la nécessité d’une prise en charge complète et gratuite pour ces jeunes patients. Il s’agit d’un pas important vers une couverture médicale plus équitable et accessible à tous.
Des services de santé dédiés et une prise en charge complète
Dans le cadre de cette initiative, des services de santé publics seront spécifiquement consacrés aux enfants malades. De nouveaux hôpitaux verront le jour dans différentes régions, offrant ainsi un accès plus facile à ces soins spécialisés.
Par ailleurs, une convention a été signée pour la prise en charge par la CNAS des opérations de transplantation hépatique. Cette intervention coûteuse, pouvant atteindre 100 000 € à l’étranger, sera désormais couverte localement pour les assurés sociaux.
Cette mesure permettra d’offrir une alternative locale et gratuite aux patients, tout en renforçant la souveraineté sanitaire du pays.
Un partenariat pour une greffe du foie locale et accessible
Le partenariat établi avec l’Établissement hospitalier spécialisé Pierre et Marie Curie (CPMC), centre national de référence en matière de greffe du foie, marque un tournant majeur.
Désormais, les patients n’auront plus à se rendre à l’étranger pour cette intervention coûteuse. Cette mesure offre une alternative locale, gratuite et encadrée par des spécialistes algériens.
Ces initiatives, alliant soins par radiothérapie pour les enfants atteints de cancer et transplantation hépatique pour les assurés sociaux, sont des avancées significatives vers une couverture médicale plus juste, équitable et souveraine en Algérie.
Elles témoignent d’une volonté politique de moderniser le système de santé tout en garantissant une prise en charge digne et accessible à tous.