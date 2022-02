Belmadi adresse un hommage poignant au petit Rayan

L’affaire du petit Rayan a saisi l’attention du monde entier. En effet, la semaine dernière, le garçon âgé de 5 ans est resté coincé dans un puits situé dans le nord du Maroc pendant 5 jours après une chute accidentelle. Malgré les mobilisations des secouristes pour l’extirper vivant du piège, il y a succombé. Le monde entier en pleure aujourd’hui.

Geste de solidarité des internationaux algériens

L’opération de sauvetage s’est ébruitée dans toutes les nouvelles et sur internet. Durant 5 jours, les sauveteurs ont tenté de l’extraire de ce piège, mais en vain.

Pour encourager les citoyens marocains, Ismaël Bennacer et Riyad Mahrez sont sortis du silence tout comme d’autres footballeurs.

Djamel Belmadi a également voulu rendre hommage à Rayan Omar et montrer sa douleur devant l’évènement cauchemardesque.

Pour présenter ses condoléances aux parents du petit, il leur a adressé un message poignant via un communiqué que la Fédération algérienne de Football a publié.

L’hommage touchant de Belmadi

« Comme tous les parents, nous avons tous été bouleversés par la disparition tragique de l’enfant Rayane Oman. Notre douleur et notre peine sont grandes, mais elles n’égaleront jamais celles de ses parents et ses proches, à qui nous présentons nos condoléances les plus sincères et les plus attristées ».

Il a poursuivi en souhaitant : « qu’Allah accueille ce petit ange dans son vaste paradis et puisse donner la force et l’apaisement à ses parents et à ses proches afin qu’ils parviennent à surmonter cette pénible épreuve ».

Pour terminer sa note : « Nos pensées vont également à tous ces enfants qui souffrent à travers le monde et qui, chaque jour, font face aux pires difficultés de la vie ».