Ben Hamouda, le sauveur inattendu du CRB lors de la 13ème journée de Ligue 1, revoyez son exploit en vidéo

Découvrez comment Ben Hamouda a sauvé le CRB d’une crise en marquant deux buts décisifs en fin de match contre l’Olympique Akbou.

Par ailleurs, la JS Saoura a également remporté une victoire serrée contre l’ES Mostaganem, malgré une fin de match tendue. Ces rencontres palpitantes ont bouleversé le classement du championnat.

Ben Hamouda, le sauveur inattendu du CRB

Après une défaite décevante contre le MCA il y a deux semaines, le CRB a évité de justesse une crise grâce à l’intervention décisive de Ben Hamouda.

Voir cette publication sur Instagram



En fin de match contre Akbou, ce dernier a réussi à renverser la situation en faveur du CRB. Malgré un but initial annulé pour hors-jeu suite à l’usage de la VAR, Ben Hamouda n’a pas baissé les bras.

Benhamouda égalise pour le CR Belouizdad à la 89 ème minute de jeu. Passe D de Khacef.
#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿



Il a égalisé avec un tir de la tête sur un centre de Khacef à la 89e minute, avant de marquer un second but sur un centre de Benayada à la 90e+1′, offrant ainsi une victoire de 3-2 au CRB. Un véritable exploit qui a permis au club d’éviter une nouvelle crise.

Un match à rebondissements : retour sur les moments clés

L’Olympique Akbou a pris l’initiative en ouvrant le score grâce à Zamoum, qui a brillamment conclu une contre-attaque rapide dès la 8e minute.

Cependant, Boussouar du CRB n’a pas tardé à réagir, égalisant avec une frappe puissante à la 26e minute.

Le jeune Mohamed Amine Gharbi redonne l'avantage à Olympique Akbou à la 68 ème minute de jeu !
#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿



La seconde mi-temps a vu le CRB dominer le terrain, mais sans parvenir à concrétiser ses actions. Jusqu’à ce que Gherbi, pour Akbou, marque à la 68e minute.

🔴 Revenons au doublé de Mohamed Ali Benhamouda qui a sauvé le CRB et a garanti les 3 points pour le Chabab ! ⚽ 🎥#CRB #LIGUE1MOBILIS



Mais Ben Hamouda, déterminé, a égalisé en fin de match avant de marquer le but décisif, offrant ainsi la victoire au CRB.

La JS Saoura s’impose face à l’ES Mostaganem : un autre match palpitant !

La JS Saoura a livré une performance impressionnante contre l’ES Mostaganem, menant le match 3-0 grâce aux efforts de Bentaleb, Bouallag et Boutiche.

Cependant, un relâchement en fin de match a permis à l’ES Mostaganem de marquer deux buts, signés Motrani et Boulkaboul, rendant la fin du match particulièrement tendue.

Malgré cette frayeur de dernière minute, la JS Saoura a réussi à maintenir son avance, remportant le match 3-2. Cette victoire propulse la JS Saoura à la 5e place du classement avec 19 points, tandis que l’ES Mostaganem reste avant-dernier avec seulement neuf points.