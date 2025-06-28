Benguérir : Capture spectaculaire de deux criminels par la DGSN, détails de l’opération

La ville de Benguérir a été le théâtre d’une opération policière spectaculaire orchestrée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Deux criminels notoires ont été capturés, mettant fin à une série d’activités criminelles qui semaient la terreur parmi les habitants. Cet article vous plonge au cœur de cette intervention hors du commun, en détaillant les différentes étapes de l’opération.

Découvrez comment la DGSN a réussi à neutraliser ces individus dangereux et à rétablir la sécurité dans cette ville marocaine. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette histoire fascinante.

Clarification des faits par le Parquet de Benguérir

Des informations inexactes circulaient récemment sur les réseaux sociaux concernant une supposée arrestation arbitraire de deux individus à Benguérir. Le Parquet du tribunal de première instance de Benguérir a tenu à rectifier ces allégations, précisant qu’il s’agissait en réalité d’une interpellation légale.

Les deux personnes concernées étaient manifestement ivres et ont insulté la police, causé des désordres publics et endommagé des installations publiques.

Arrestation des deux individus : déroulement des faits

Le premier suspect a été appréhendé tôt le matin du vendredi 27 juin, alors qu’il insultait les forces de l’ordre tout en diffusant en direct une vidéo d’un poste de police et de citoyens accédant au service de permanence. L’individu, manifestement ivre, était en communication avec une autre personne résidant à l’étranger et discutait d’une affaire actuellement examinée par la Cour d’Appel de Marrakech.

Au moment de son arrestation, son frère, également en état d’ivresse, a pénétré dans le poste de police, créant des troubles, insultant les policiers et brisant une fenêtre du poste.

Procédures judiciaires en cours suite à l’arrestation

Pour les nécessités de l’enquête, le Parquet a ordonné la mise en garde à vue des deux frères afin d’approfondir les investigations sur les accusations portées contre eux. Durant cette période, ils ont été conduits à l’hôpital pour subir les examens médicaux requis. Actuellement, ils demeurent en garde à vue, dans le strict respect des procédures et garanties juridiques.

Le Parquet souligne que, conformément au principe de primauté de la loi, les deux prévenus seront présentés devant lui dès la fin de l’enquête pour déterminer les mesures juridiques appropriées.