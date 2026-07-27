Benlamri annonce un mercato ambitieux au MCA en évoquant Belaili et Bendebka avec passion

Djamel Benlamri, récemment nommé manager et porte-parole du Mouloudia d’Alger, apporte son expertise au club.

Ancien joueur, il connaît bien l’effectif et prône une approche collaborative. Le mercato estival et les discussions autour de joueurs clés comme Youcef Belaïli et Sofiane Bendebka sont au cœur des préoccupations.

Djamel Benlamri : un nouveau souffle pour le Mouloudia d’Alger

Djamel Benlamri a récemment été nommé manager et porte-parole du Mouloudia d’Alger, apportant avec lui une riche expérience acquise en tant qu’ancien joueur du club.

Sa connaissance approfondie de l’effectif et son vécu dans le football professionnel sont des atouts majeurs pour ses nouvelles fonctions. Benlamri est convaincu que sa proximité avec les joueurs facilitera son travail, car il connaît déjà la majorité d’entre eux, ayant partagé le terrain avec certains il y a quelques années.



Son approche collaborative est au cœur de sa vision pour le club. Il souhaite établir une relation de confiance avec les joueurs, les encourageant à donner le meilleur d’eux-mêmes tout en espérant qu’ils faciliteront également sa mission. Benlamri est déterminé à contribuer à la réussite du Mouloudia d’Alger, en mettant son expérience au service du club et en travaillant main dans la main avec l’ensemble de l’équipe.

Le mercato, un enjeu crucial pour le Mouloudia d’Alger

Le mercato estival revêt une importance capitale pour le Mouloudia d’Alger et ses supporters, qui attendent des renforts à la hauteur des ambitions du club.

🎙️ | Benlamri : « J’ai un sentiment spécial envers les supporters du Mouloudia d’Alger. Tout le monde me connaît déjà, je suis une personne très directe. Je serai le lien entre les supporters et l’administration, il faut garder la confiance entre les deux. On a beaucoup… pic.twitter.com/4i9eMvcPUV — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) July 26, 2026



Djamel Benlamri, fort de son expérience internationale, joue un rôle central dans ce processus. Sa connaissance du football mondial et son réseau sont des atouts précieux pour attirer des talents capables de renforcer l’équipe.

Les décisions concernant le mercato sont prises collectivement, reflétant une approche collaborative. Benlamri souhaite utiliser son expérience pour servir le club, en s’assurant que chaque recrutement soit bénéfique pour le Mouloudia.

Belaïli et Bendebka : des dossiers brûlants

Djamel Benlamri a rassuré les supporters du Mouloudia d’Alger concernant Youcef Belaïli, soulignant que les discussions avec le joueur se déroulent sereinement et que les deux parties partagent une volonté commune de collaboration. Les supporters peuvent donc espérer une issue positive dans un avenir proche.

Réunion décisive entre le président du Mouloudia, le manager general, Youcef Belaili et son père. pic.twitter.com/5VPi6zrT9C — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) July 22, 2026



En parallèle, Benlamri a tenté de convaincre Sofiane Bendebka de revenir au club, mais le joueur a finalement décidé de ne pas rentrer en Algérie après consultation avec sa famille.

🎙️| Benlamri : « Il y avait un accord total entre Bendebka et le président Hadj Redjem. Le joueur a ensuite consulté sa famille, qui a préféré ne pas rentrer en Algérie. Il n’y avait aucun problème financier. » https://t.co/SX6sla2tWQ — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) July 26, 2026



Malgré ce départ, Benlamri insiste sur l’importance de la continuité du club, affirmant que le Mouloudia d’Alger doit avancer et ne pas dépendre d’un seul joueur.