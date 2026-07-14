Benlamri défend Petkovic et pointe du doigt un autre problème majeur dans l’équipe

L’avenir de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection nationale algérienne suscite de vifs débats après l’élimination de la Coupe du Monde 2026.

Les critiques de Djamel Benlamri, les dysfonctionnements internes et les tensions médiatiques soulignent la nécessité d’une intervention des instances dirigeantes pour apaiser les esprits et clarifier la situation.

L’avenir de Petkovic en question

Les discussions sur l’avenir de Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe nationale algérienne continuent de faire couler beaucoup d’encre, surtout après l’élimination des Verts de la Coupe du Monde 2026.

🚨🎙️Djamel Benlamri : Le problème du football algérien va bien au-delà de Vladimir Petković. Il n’est pas l’unique responsable. Il faut d’abord régler les dysfonctionnements que l’on connaît depuis des années, avant de se pencher sur le cas Petković. » pic.twitter.com/qKDkB7tTIB — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 13, 2026



Les critiques fusent, notamment de la part de Djamel Benlamri, qui estime que Petkovic n’est plus l’homme de la situation. Selon lui, les performances décevantes de l’équipe et les choix discutables du sélectionneur sont au cœur des préoccupations.

Par ailleurs, le manque de communication de la fédération sur la situation contractuelle de Petkovic alimente les spéculations. Benlamri souligne que l’absence d’informations claires crée un climat d’incertitude.

Il appelle à une prise de responsabilité des instances dirigeantes pour clarifier la situation et prendre les décisions nécessaires pour l’avenir du football algérien.

Les vrais problèmes sont-ils ailleurs ?

Djamel Benlamri met en lumière des problèmes plus profonds que ceux liés à Vladimir Petkovic, en pointant du doigt les dysfonctionnements du championnat national et la désinformation généralisée.

Selon lui, ces enjeux dépassent largement le cadre des débats médiatiques et nécessitent une intervention sérieuse des instances dirigeantes.

Il insiste sur la responsabilité du président de la Fédération, qui doit proposer des solutions concrètes plutôt que de se contenter de discussions stériles.

Pour Benlamri, il est crucial que les dirigeants prennent des mesures pour redresser le football algérien et restaurer la confiance des supporters.

Critiques médiatiques et appel à l’action

Djamel Benlamri critique vivement certains intervenants médiatiques, qu’il accuse d’attiser les polémiques et de diviser les supporters.

Il dénonce leur hypocrisie, soulignant qu’ils réclament aujourd’hui l’apaisement après avoir semé la discorde lorsque les résultats étaient positifs.

Benlamri cible également Romain Molina, dont il rejette les analyses sur le football algérien, les jugeant déconnectées de la réalité locale.

Face à cette situation, Benlamri appelle les autorités à agir pour mettre fin à ce qu’il décrit comme un comportement hypocrite et clownesque dans le sport.

Il exhorte le président de la FAF et le ministre des Sports à intervenir pour restaurer l’intégrité du football algérien et unir les supporters autour d’une vision commune.