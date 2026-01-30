Benlamri, le Vert qui fait parler de lui en laissant sa jeunesse de côté pour le buzz

Djamel Benlamri, défenseur international algérien et champion d’Afrique 2019, est autant connu pour ses performances sur le terrain que pour ses lives sur TikTok.

Récemment, il a fait des révélations surprenantes concernant son parcours footballistique, qui ont suscité de nombreuses réactions.

Découvrons ensemble la vérité derrière les affirmations de ce joueur emblématique.

Djamel Benlamri, le défenseur qui fait sensation sur Tiktok

Le footballeur international algérien Djamel Benlamri est devenu une figure incontournable des réseaux sociaux.

Champion d’Afrique en 2019, il est particulièrement actif sur Tiktok où il partage régulièrement des lives avec ses fans.

La formation en Algérie : pic.twitter.com/yURh1L311v — Disco Maghreb🌶️🌶️🌶️ Boycott FIFA world Cup (@MaghrebDisco) January 27, 2026



Malgré son contrat toujours en cours avec l’ES Mostaganem, Benlamri semble prendre ses distances avec son équipe. Sur Tiktok, il se dévoile sans filtre, partageant anecdotes et confidences sur sa carrière.

Récemment, il a surpris ses followers en affirmant avoir débuté sa carrière footballistique directement en senior, une affirmation qui a suscité beaucoup de réactions et fait le buzz sur la toile.

Une carrière atypique selon Benlamri

Dans un live récent, Benlamri a déclaré avoir commencé sa carrière en senior sans passer par les petites catégories.

Il prétend avoir été recruté par le NA Hussein Dey (NAHD) après un refus de l’USM El Harrach (USMH). Ces affirmations ont suscité l’étonnement et la curiosité de ses fans.

Il ajoute qu’il n’a appris les bases tactiques du football qu’en quelques mois au NAHD, où il a découvert le jeu sur gazon artificiel.

Cette version de son parcours, bien que surprenante, a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

La vérité sur le parcours de Benlamri : des preuves accablantes

Contrairement aux affirmations de Benlamri, il a en réalité commencé sa carrière à l’IRHD, un club affilié au NAHD, dès l’âge de 13 ans. Il y a joué en minimes et juniors avant de rejoindre le NAHD à 19 ans.

Plusieurs de ses anciens coéquipiers ont publié des photos attestant de cette réalité. L’IRHD a même partagé sur sa page Facebook la première licence de Benlamri, réfutant ainsi ses déclarations controversées.