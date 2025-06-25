Bentaleb révèle : 7.400 médicaments remboursés par la sécurité sociale en 2025, un record inédit !

L’année 2025 marque un tournant historique dans le domaine de la santé en France. Selon les révélations de Bentaleb, expert en santé publique, le nombre de médicaments remboursés par la sécurité sociale atteint un record sans précédent : 7.400 références. Cette avancée majeure témoigne d’une volonté affirmée d’améliorer l’accès aux soins pour tous. Cet article vous propose de plonger au cœur de cette actualité brûlante et d’en comprendre les enjeux.

Fayçal Bentaleb, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a annoncé que les caisses de sécurité sociale prévoient de rembourser 7.400 médicaments en 2024. Cette mesure représentera 61% des dépenses de santé.

Le système de mutualité sociale, qui couvre plus de 1,6 million d’adhérents, offrira un remboursement supplémentaire de 20% sur ces médicaments et prestations médicales. Cette initiative devrait avoir un impact significatif sur la population, en allégeant le coût des soins de santé pour de nombreux citoyens.

Le système de mutualité sociale : un remboursement supplémentaire de 20% pour plus de 1,6 million d’adhérents

Le ministre a également mis en lumière le système de mutualité sociale qui bénéficie à plus de 1,6 million d’adhérents. Ce dispositif offre un avantage non négligeable : un remboursement supplémentaire de 20% sur les médicaments et les prestations médicales. Cette mesure, qui s’ajoute au remboursement prévu par les caisses de sécurité sociale, permet aux adhérents de réduire considérablement leurs dépenses de santé.

Ainsi, le système de mutualité sociale joue un rôle clé dans l’amélioration de l’accès aux soins pour une large part de la population.

Équilibre financier des caisses de sécurité sociale depuis 2021

Fayçal Bentaleb a souligné que les caisses de sécurité sociale sont financièrement équilibrées depuis 2021, à l’exception de la Caisse nationale des retraites (CNR). Toutefois, cette dernière tend également vers un équilibre financier.

Le ministre a insisté sur le fait que le système de sécurité sociale algérien est robuste et ne nécessite pas de révision. Il a également mentionné que l’Algérie fait partie des rares pays disposant d’un système de sécurité sociale intégré, ce qui témoigne de sa solidité organisationnelle et législative.