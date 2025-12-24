Biyouna, l’icône algérienne, se voit offrir un hommage public par la ville de Paris

La ville de Paris s’apprête à rendre un hommage public solennel à l’artiste algérienne Biyouna, décédée récemment.

Paris rend hommage à Biyouna

La ville de Paris a décidé d’honorer la mémoire et l’œuvre de l’artiste algérienne Baya Bouzar, plus connue sous le nom de scène Biyouna. Suite à son décès à 73 ans, le Conseil de Paris a voté unanimement pour lui rendre un hommage public solennel.

Cette initiative, portée par le Groupe Communiste et Citoyen, a reçu l’appui de tous les représentants municipaux, témoignant ainsi de l’influence unique de Biyouna.

Les modalités précises de cet hommage restent à déterminer. Le communiqué du Groupe Communiste et Citoyen ne donne pas encore de date ni de format spécifique pour cette célébration.

La capitale française attend le moment propice pour honorer dignement celle qui a su toucher le cœur du public parisien et international par son talent.

Une carrière marquante et diversifiée

Biyouna a commencé sa carrière artistique par une passion pour le chant et la danse au sein de troupes traditionnelles.

Sa consécration arrive en 1973, lorsqu’elle décroche le rôle de Fatma dans le feuilleton populaire « La Grande Maison ». Ce succès précoce ouvre la voie à une filmographie impressionnante.

Elle collabore avec des réalisateurs internationaux de renom, notamment dans des films tels que « Viva Laldjérie » et « Délice Paloma ».

Son talent ne se limite pas au cinéma, elle brille également à la télévision et dans la musique, confirmant ainsi son statut d’artiste aux multiples facettes.

biyouna, une icône audacieuse et authentique qui a bâti des ponts entre les cultures !

Biyouna laisse derrière elle l’image d’une femme libre, audacieuse et profondément authentique. Son humour et son talent unique ont su transcender les frontières culturelles et générationnelles, créant ainsi des liens indéfectibles.

Elle s’est éteinte le 25 novembre 2025, après une lutte courageuse contre un cancer diagnostiqué en 2016. Sa disparition marque la fin d’un combat acharné, mené avec la résilience qui caractérisait sa personnalité.