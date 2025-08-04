Bizerte en alerte : la RN8 redirigée pour 4 mois de travaux intensifs, voici les détails

La ville de Bizerte se prépare à une période de travaux intensifs qui vont perturber la circulation sur l’importante RN8. Pour une durée estimée à quatre mois, les autorités ont annoncé une redirection du trafic afin de faciliter ces opérations d’envergure. Cette situation nécessite une attention particulière des usagers de la route et des habitants de la région.

Dans cet article, nous vous apporterons tous les détails concernant ce projet, les mesures prises pour minimiser les désagréments et les alternatives proposées pour assurer la fluidité du trafic pendant cette période cruciale. Restez connectés pour en savoir plus.

Modification temporaire du tracé de la RN8 à partir du 4 août 2025

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a révélé qu’une modification provisoire du parcours de la route nationale n°8 sera effective dès le lundi 4 août 2025. Cette déviation, qui durera quatre mois, concerne un segment de la RN8 au niveau de son croisement avec l’autoroute A4, dans la zone de Rimel (Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des travaux du premier lot du projet de liaison définitive de Bizerte, notamment la construction d’un échangeur à ce carrefour routier crucial. Les autorités exhortent les conducteurs à faire preuve de prudence, à modérer leur allure et à se conformer à la signalisation mise en place pendant la période des travaux.

Impact de la déviation temporaire sur la circulation à Rimel

La mise en place de cette déviation temporaire sur la RN8, au croisement avec l’autoroute A4 dans la région de Rimel, pourrait perturber la fluidité du trafic pendant quatre mois. Les usagers de la route sont invités à anticiper ces changements et à adapter leur conduite en conséquence. La signalisation spécifique sera mise en place pour guider les automobilistes durant cette période.

Cette mesure est nécessaire pour permettre la réalisation d’un échangeur, élément clé du projet de raccordement définitif de Bizerte. Les autorités locales appellent à la vigilance et au respect des limitations de vitesse pour garantir la sécurité de tous.

Le projet de raccordement définitif de Bizerte : un pas vers le développement régional

Dans une perspective plus large, cette déviation temporaire est une étape cruciale pour la réalisation du premier lot du projet de raccordement définitif de Bizerte. La construction d’un échangeur à ce nœud routier majeur promet d’améliorer considérablement la circulation et de stimuler le développement de la région.

En facilitant les flux de trafic, cet échangeur contribuera à dynamiser l’économie locale et à renforcer l’attractivité de Bizerte. Toutefois, pendant la phase de travaux, les usagers sont invités à faire preuve de patience et de prudence, en respectant scrupuleusement la signalisation mise en place.