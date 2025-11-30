Black Friday : Volotea fait chuter les prix des vols France-Algérie, une aubaine pour les voyageurs !

Pour le Black Friday 2025, Volotea, la compagnie aérienne low-cost espagnole, lance une offre promotionnelle sur ses liaisons entre la France et l’Algérie.

Avec des réductions pouvant atteindre 30% sur plus d’un million de sièges disponibles, les voyageurs ont jusqu’au 30 novembre pour profiter de ces tarifs avantageux.

Une opération commerciale d’envergure est lancée, ciblant principalement les liaisons entre la France et l’Algérie. Cette offre limitée dans le temps propose des tarifs très attractifs, offrant ainsi aux voyageurs une chance inédite de découvrir ces deux pays sans se ruiner.


La promotion annoncée sur les réseaux sociaux de Volotea pourrait permettre aux passagers d’économiser jusqu’à 30% sur le coût de leur billet.

Plus d’un million de sièges sont concernés par cette offre, incluant plusieurs destinations en Algérie. Cependant, il est important de noter que cette réduction ne s’applique qu’au tarif de base du vol, les frais supplémentaires restant à la charge du voyageur.

Comment bénéficier de cette offre exceptionnelle ?

Pour profiter de cette réduction alléchante, il est impératif de finaliser sa réservation avant le 30 novembre 2025.

Les vols concernés par cette promotion s’étendent du 1er janvier au 31 mars 2026. Il est donc possible de planifier ses voyages en avance tout en bénéficiant d’un tarif réduit.

Le Black Friday tombe au bon moment : j’attendais une baisse des tarifs pour organiser mon séjour à Marseille. J’ai sauté sur l’occasion.Mélissa, 29 ans, étudiante

L’application de la remise nécessite l’utilisation d’un code promotionnel spécifique lors de la réservation.

Deux codes sont disponibles pour cette opération, permettant à Volotea d’adapter sa politique tarifaire selon le profil du voyageur. Assurez-vous de bien saisir le code dans le champ dédié pour bénéficier de cette offre.

Des vols à partir de 41 euros et un tirage au sort pour gagner 1 an de vols gratuits, c’est possible ?

Volotea propose des vols éligibles au départ de Bordeaux, Marseille et Lyon vers plusieurs villes algériennes.

Les tarifs commencent à partir de 41 euros en aller simple sur plusieurs liaisons. Ces prix attractifs sont maintenus jusqu’au 11 décembre 2025.

L’idée de gagner un an de vols gratuits fait rêver ! Je voyage souvent pour voir ma famille, alors j’ai tenté le tirage au sort sans hésiter.Yasmine, 38 ans, infirmière

En plus de ces tarifs avantageux, Volotea organise un tirage au sort exceptionnel. Le lot ? Un an de vols gratuits ! Une opportunité incroyable pour les voyageurs réguliers ou ceux qui souhaitent explorer de nouvelles destinations.

Abdelaziz Merzouk maghreb emergent

Écrit par Abdelaziz Merzouk

Abdelaziz Merzouk est journaliste indépendant spécialisé dans les actualités du voyage, du tourisme et de la découverte en Algérie. Son travail met en avant les destinations locales, le développement du secteur touristique et les nouvelles dynamiques économiques qu’il génère.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.