Bonne nouvelle pour les Algériens à l’étranger, le renouvellement du passeport se simplifie enfin !

Le renouvellement du passeport algérien pour les citoyens résidant à l’étranger pourrait bientôt se faire en ligne, selon le député Mohamed Hani.

Ce projet, dont le lancement est imminent, permettrait d’éviter un déplacement au consulat et inclurait des options supplémentaires comme un service premium et le paiement en ligne.

Le Consulat général d’Algérie à Paris servira de point pilote pour tester ce nouveau système.

Renouvellement du passeport algérien en ligne : une réalité imminente ?

Le renouvellement du passeport algérien pourrait bientôt se faire en ligne pour les citoyens résidant à l’étranger.

Cette avancée majeure a été récemment évoquée par le député Mohamed Hani, membre de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée populaire nationale.



Selon lui, le lancement de cette procédure est « imminent » pour les membres de la diaspora algérienne.

Cette annonce fait suite à celle du ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, qui avait prévu une mise en service entre fin 2025 et début 2026.

Bien que la procédure n’ait pas encore été officiellement lancée, ces déclarations suggèrent un changement significatif dans les démarches administratives liées au passeport algérien.

Le Consulat général d’Algérie à Paris, laboratoire de cette innovation !

Le Consulat général d’Algérie à Paris a été choisi comme point pilote pour tester ce nouveau système de renouvellement en ligne du passeport algérien.

C’est une première étape cruciale qui permettra d’évaluer la gestion des demandes, le traitement administratif et l’utilisation de la plateforme par les usagers.

Cependant, aucune information n’a été communiquée concernant la durée de cette phase de test ni sur les critères d’évaluation de son efficacité.

Cette absence de détails soulève des questions quant à l’extension éventuelle de ce service à d’autres consulats.

Quels avantages pour les Algériens à l’étranger ?

Cette nouvelle procédure en ligne promet des avantages considérables pour les ressortissants algériens à l’étranger.

Parmi eux, la possibilité d’un « service premium » pour réduire les délais de livraison et le paiement en ligne du timbre fiscal.

Cependant, les détails concernant les conditions d’accès à ce service, les coûts, les délais exacts ou les modalités de traitement ne sont pas encore précisés.

De plus, les informations nécessaires pour la procédure, les profils concernés en priorité, les caractéristiques techniques de la plateforme et les modalités d’authentification ne sont pas encore disponibles.

Malgré ces incertitudes, cette évolution représente une avancée significative pour faciliter les démarches administratives des Algériens résidant à l’étranger.